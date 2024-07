"Pojechać do Waszyngtonu na szczyt NATO, żeby napluć w telewizyjnym wywiadzie na polski rząd i zapowiedzieć kolejne veta. Nie na tym polega misja prezydenta" - napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk. Andrzej Duda udzielił we wtorek i środę wywiadów dla TVN24 i Telewizji Republika.

Prezydent: nie podpiszę ustawy dotyczącej depenalizacji aborcji

Prezydent: w Polsce łamana jest konstytucja

Z kolei w rozmowie z Telewizją Republika komentarze prezydenta miały polityczny charakter. Mówił, że "mamy obecnie do czynienia w Polsce, (...), z absolutnym pokazem hipokryzji ze strony wszelkich instytucji europejskich, wszelkich NGO-sów europejskich i tak dalej". - Dochodzi do drastycznego łamania prawa i konstytucji w Polsce w ciągu ostatniego pół roku (...). Mamy do czynienia z czystym i oczywistym bezprawiem - mówił prezydent. A jednocześnie - dodał - "mamy do czynienia z kolejnymi przedstawicielami Komisji Europejskiej, którzy przyjeżdżają i opowiadają o przywracaniu w Polsce praworządności". - Bredzą po prostu oczywiste kłamstwa prosto w oczy polskiemu społeczeństwu, udając że nie widzą z czym w istocie mają do czynienia, a wielu z nich wprost mówi: cel uświęca środki, trzeba przywrócić praworządność, w związku z czym przywracamy praworządność pałką i batem - powiedział Andrzej Duda.