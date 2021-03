Donald Tusk: ja bym poważnych strategii politycznych na elastyczności Jarosława Gowina nie budował

"Znak zapytania nad tym, czy istnieje jeszcze większość rządowa w Polsce"

Dopytywany, czy wierzy, że Gowin opuści Zjednoczoną Prawicę, odparł, że to pytanie do Gowina i ono "gdzieś tam wisi w powietrzu". Wyraził obawę, że dużo czasu minie, zanim usłyszymy jakąś precyzyjną odpowiedź.

"Ja bym zastanawiał się, czy zlecić panu Obajtkowi prowadzenie stacji benzynowej"

- Jakkolwiek bulwersujące są niektóre sformułowania jakich pan Obajtek używa na tych nagranych rozmowach, to jednak dużo poważniejszą sprawą jest to, czy on - ale także wielu innych mianowanych przez PiS i Kaczyńskiego najwyższych urzędników państwowych, prezesów spółek, telewizji etc. - czy ma podstawowe kwalifikacje nie tylko etyczne, o tym zawsze można dyskutować, ale też merytoryczne. Bo problem z panem prezesem Obajtkiem jest taki - i to nie jest tylko moja opinia - że ja bym zastanawiał się, czy zlecić panu Obajtkowi prowadzenie stacji benzynowej, a nie Orlenu – powiedział Tusk.