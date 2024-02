Tusk o orędziu Putina: jego słowa trzeba traktować śmiertelnie serio

W czasie ich rozmowy prezydent Rosji Władimir Putin wygłaszał coroczne orędzie do rosyjskiego narodu. Ostrzegał w nim przed niebezpieczeństwem konfliktu nuklearnego w razie wprowadzenia wojsk NATO na Ukrainę . Powtórzył też swoje oskarżenia, że Zachód chce zniszczyć Rosję od środka i ostrzegł, że Rosja nie pozwoli nikomu ingerować w swoje sprawy wewnętrzne. W związku z przystąpieniem Finlandii i Szwecji do NATO zapowiedział wzmocnienie Zachodniego Okręgu Wojskowego Rosji.

Tusk: Europa musi się przebudzić

- Słowa Putina o tym, że Rosja zbroi się i de facto przestawiła się na tryb wojenny i całą gospodarkę przestawiła na tryb wojenny, te słowa są prawdziwe. To nie tylko agresywna retoryka, ale decyzje, jakie zapowiedział w tym wystąpieniu prezydent Putin, dotyczące zwiększenia samowystarczalności Rosji, przestawienia gospodarki na tryb wojenny i unowocześnienia sił zbrojnych Rosji, to wszystko trzeba traktować śmiertelnie serio - powiedział szef polskiego rządu.

Tusk podkreślił, że "Europa musi zrozumieć, że to, co ten nowy wyścig zbrojeń, jaki narzuca Rosja światu i agresja rosyjska na Ukrainie muszą spowodować przebudzenie we wszystkich stolicach europejskich. Unii Europejskiej jako całości, jako europejskiej części NATO". Jak mówił, Europa "musi wreszcie podjąć decyzje, które zrównoważą potencjał militarny Rosji i które spowodują, że Europa będzie nie gorzej, a lepiej uzbrojona i przygotowana do złych scenariuszy niż Rosja".