Polska Donald Tusk: traktuję to jako gest na rzecz deeskalacji napięcia Oprac. Adrian Wróbel |

Tusk o nieobecności Zełenskiego na konferencji w Gdańsku: nie jestem rozczarowany Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Premier Ukrainy Julia Swyrydenko poinformowała we wtorek w swoich mediach społecznościowych, że stanie na czele ukraińskiej delegacji, która weźmie udział w rozpoczynającej się w tym tygodniu Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy (URC 2026) w Gdańsku.

Wcześniej oczekiwano, że Kijów będzie reprezentowany przez Wołodymyra Zełenskiego. Jeszcze we wtorek rano źródła dyplomatyczne mówiły, że Zełenski cały czas rozważa, czy przyjechać do Polski. Według komentatorów jego wątpliwości związane były z decyzją prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu mu Orderu Orła Białego.

Tusk o nieobecności Zełenskiego w Gdańsku

Podczas wtorkowego wystąpienia na szczycie Grupy Wyszehradzkiej (V4) polski premier został zapytany o swój stosunek do nieobecności Zełenskiego. - Wiecie państwo, że doszło do pewnego napięcia między prezydentami i do nieadekwatnych, moim zdaniem, reakcji po obu stronach. Mówię o niepotrzebnej eskalacji emocjonalnego napięcia - powiedział Tusk.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Nawrocki zdecydował w sprawie orderu Zełenskiego

Tusk poinformował, że pozostaje w kontakcie z ukraińską premier Julią Swyrydenko. - Jeżeli chodzi o mnie, nie jestem rozczarowany. Z mojego punktu widzenia oznacza to być może nawet sprawniejsze przeprowadzenie konferencji bez niepotrzebnych napięć. Traktuję to jako gest na rzecz deeskalacji napięcia - stwierdził.

Szczyt państw V4 odbywa się we wtorek na zaproszenie premiera Węgier Petera Magyara, który przywitał po południu szefów rządów pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej - Polski, Słowacji i Czech - na dziedzińcu Pałacu Królewskiego w Godollo.

Ostatni szczyt V4 z udziałem szefów rządów grupy odbył się w lutym 2024 roku.

OGLĄDAJ: Prezydent odebrał Order Orła Białego. Czy to dobra decyzja? Zobacz cały materiał