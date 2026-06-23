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Polska

Donald Tusk: traktuję to jako gest na rzecz deeskalacji napięcia

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Donald Tusk na spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej
Tusk o nieobecności Zełenskiego na konferencji w Gdańsku: nie jestem rozczarowany
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP
Z mojego punktu widzenia obecność premier, a nie prezydenta Ukrainy oznacza być może nawet sprawniejsze przeprowadzenie konferencji - powiedział Donald Tusk, komentując wybór ukraińskiej delegacji, która weźmie udział w wydarzeniu w Gdańsku. Zaznaczył, że traktuje to jako "gest na rzecz deeskalacji napięcia".

Premier Ukrainy Julia Swyrydenko poinformowała we wtorek w swoich mediach społecznościowych, że stanie na czele ukraińskiej delegacji, która weźmie udział w rozpoczynającej się w tym tygodniu Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy (URC 2026) w Gdańsku.

Wcześniej oczekiwano, że Kijów będzie reprezentowany przez Wołodymyra Zełenskiego. Jeszcze we wtorek rano źródła dyplomatyczne mówiły, że Zełenski cały czas rozważa, czy przyjechać do Polski. Według komentatorów jego wątpliwości związane były z decyzją prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu mu Orderu Orła Białego.

Tusk o nieobecności Zełenskiego w Gdańsku

Podczas wtorkowego wystąpienia na szczycie Grupy Wyszehradzkiej (V4) polski premier został zapytany o swój stosunek do nieobecności Zełenskiego. - Wiecie państwo, że doszło do pewnego napięcia między prezydentami i do nieadekwatnych, moim zdaniem, reakcji po obu stronach. Mówię o niepotrzebnej eskalacji emocjonalnego napięcia - powiedział Tusk.

Tusk poinformował, że pozostaje w kontakcie z ukraińską premier Julią Swyrydenko. - Jeżeli chodzi o mnie, nie jestem rozczarowany. Z mojego punktu widzenia oznacza to być może nawet sprawniejsze przeprowadzenie konferencji bez niepotrzebnych napięć. Traktuję to jako gest na rzecz deeskalacji napięcia - stwierdził.

Szczyt państw V4 odbywa się we wtorek na zaproszenie premiera Węgier Petera Magyara, który przywitał po południu szefów rządów pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej - Polski, Słowacji i Czech - na dziedzińcu Pałacu Królewskiego w Godollo.

Ostatni szczyt V4 z udziałem szefów rządów grupy odbył się w lutym 2024 roku.

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Źródło: TVN24, PAP
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Tagi:
Wołodymyr ZełenskiDonald TuskKarol NawrockiGrupa Wyszehradzka
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
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