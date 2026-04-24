Polska

Tusk o "największym i najważniejszym pytaniu". "Czy USA są gotowe być tak lojalne..."

Donald Tusk w Ajia Napa na Cyprze
Premier: żaden członek NATO nie powinien atakować czy grozić drugiemu członkowi NATO
Pytanie brzmi, czy NATO jest nadal organizacją gotową do reagowania, na przykład, przeciwko Rosji - zastanawia się w rozmowie z "Financial Times" Donald Tusk. - Dla nas niezwykle ważne jest, aby mieć pewność, że wszyscy będą traktować zobowiązania wobec NATO równie poważnie, jak Polska - mówił.

Donald Tusk powiedział w rozmowie z "Financial Times", że "największym i najważniejszym pytaniem dla Europy jest to, czy Stany Zjednoczone są gotowe być tak lojalne, jak opisano to w naszych traktatach (NATO)". Ostrzegł przy tym, że Rosja może zaatakować członka Sojuszu w perspektywie "raczej miesięcy niż lat".

W rozmowie z brytyjskim dziennikiem Tusk stwierdził, że Unia Europejska powinna wzmocnić własną klauzulę wzajemnej obrony zawartą w artykule 42 ust. 7 Traktatu o UE.

Trump podnosi stawkę w sprawie NATO. Groźba czy dobrze rozegrana gra?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump podnosi stawkę w sprawie NATO. Groźba czy dobrze rozegrana gra?

Michał Sznajder

Tusk: czy NATO jest gotowe do reagowania?

Dziennik, nazywając stwierdzenia Tuska "niezwykłą wypowiedzią", podkreślił, że odzwierciedla ona niepewność rosnącą w Europie po groźbach prezydenta USA Donalda Trumpa i jego chwiejnym zaangażowaniu w obronę kontynentu.

- Dla całej wschodniej flanki, moich sąsiadów... pytanie brzmi, czy NATO jest nadal organizacją gotową, zarówno politycznie, jak i logistycznie, do reagowania, na przykład, przeciwko Rosji, gdyby ta próbowała zaatakować - powiedział szef polskiego rządu.

Tusk zauważył, że niektórzy członkowie sojuszu obronnego "udawali, że nic się nie stało", gdy w zeszłym roku około 20 rosyjskich dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną - podkreślił dziennik.

Wątpliwości Trumpa wobec NATO. W orędziu ma wyrazić "zniesmaczenie"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wątpliwości Trumpa wobec NATO. W orędziu ma wyrazić "zniesmaczenie"

Świat

Premier zaznaczył, że jego słów nie należy traktować "jako sceptycyzmu wobec artykułu 5. (zobowiązania NATO do wzajemnej obrony)", tego czy on obowiązuje, ale raczej jako "marzenie, że gwarancje na papierze zamienią się w coś bardzo praktycznego".

- To naprawdę poważna sprawa. Mam na myśli perspektywę krótkoterminową, raczej miesiące niż lata - powiedział Tusk w kontekście ewentualnego ataku Rosji. - Dla nas niezwykle ważne jest, aby mieć pewność, że wszyscy będą traktować zobowiązania wobec NATO równie poważnie jak Polska - dodał.

OGLĄDAJ: "Trump może zrobić to, czego niewielu się do tej pory spodziewało"
pc

"Trump może zrobić to, czego niewielu się do tej pory spodziewało"

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/GEORGE CHRISTOFOROU

Czytaj także:
Nielegalna hodowla ptakow
Łowił dzikie ptaki i rozmnażał. Korzystał z żywołapek
Katowice
Mężczyzna podejrzany o napaść z nożyczkami na personel medyczny zatrzymany
Wybuch agresji w szpitalu. 27-latek groził pielęgniarkom nożyczkami
WARSZAWA
Tony nielegalnego tytoniu ujawnione w Łódzkiem
Tony nielegalnego tytoniu warte 19 milionów. Wielka akcja służb
Łódź
imageTitle
Wyżył się na ojcu, wyszedł z wielkich opresji
EUROSPORT
Tusk
Kto "wykończył" Cenckiewicza? Tusk: domyślam się, ale nie powiem
Polska
Jedno z tornad, które pojawiły się nad Oklahomą w nocy
Wirowało przez 40 minut. Skutki były tragiczne
METEO
Zondacrypto
"Rosyjski ślad"? Żurek: tak, potwierdzam
JEDEN NA JEDEN
Strażak z Legionowa z koronawirusem (zdjęcie ilustracyjne)
13-latek zginął zasypany piaskiem
Poznań
wenecja wlochy Palac Dozow Piazza San Marco shutterstock_2364777167
Wstęp do miasta będzie płatny. Turyści zapłacą za odwiedziny
BIZNES
Warszawa, 23.04.2023. Zawodnicy na trasie 2. Korzeniowski Warsaw Race Walking Cup
Chodziarze opanują Śródmieście. Autobusy pojadą objazdami
WARSZAWA
imageTitle
Lewandowski zagadkowo o swojej przyszłości
EUROSPORT
Nawrocki i Cenckiewicz
Rezygnacja i "pokrętne tłumaczenie". Żurek: być może prezydent zrozumiał
JEDEN NA JEDEN
Policjanci odzyskali przywłaszczone auta
Były warte pół miliona złotych. Zniknęły
WARSZAWA
Maduro, Celia Flores
Obstawił obalenie Maduro. Amerykański żołnierz aresztowany
Świat
sklep zakupy napoje piwo shutterstock_2314430081
Trzecia taka niedziela w roku
BIZNES
1 godz 15 min
pc
AI jako broń atomowa. Manifest giganta z Doliny Krzemowej wywołał burzę
Czas przyszły
Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński, Przemysław Czarnek
Nocne rozmowy w PiS. Kaczyński pokazał zdjęcie
Polska
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Bez szóstki w Lotto. Kumulacja rośnie
BIZNES
Lokalizacja piątkowego trzęsienia ziemi na Krecie
Trzęsienie ziemi na wyspie lubianej przez Polaków
METEO
imageTitle
Wiadomo, kiedy kolejny mecz Świątek w Madrycie
EUROSPORT
Wzrost cen paliw w Polsce czwarty w UE? W Portugalii benzyna tańsza? Sprawdzamy
Tyle kosztuje paliwo w piątek
BIZNES
imageTitle
Walczył o życie i właśnie chciał wrócić do ścigania. Znów miał wypadek
EUROSPORT
ormuz shutterstock_617485811_1
Kolejne miny w cieśninie, "wrogie cele" nad Iranem, Trump o broni jądrowej
PODSUMOWANIE
37 min
Superwizjer 2
Premiera"Nie boją się nikogo i niczego". Hejt i układy po karkonosku
Superwizjer
Andrzej Duda trzy miesiące po zakończeniu prezydentury (24.11.2025, Gdańsk)
ZEN.COM, Andrzej Duda i zakazane kasyna online
Piotr Szostak
Prezydent USA Donald Trump w Gabinecie Owalnym
Trump: pojawienie się Putina na szczycie G20 byłoby pomocne
Świat
dzieci telefon media społecznościowe
"Zatruwają umysły". Kolejny kraj zakazuje social mediów dzieciom
Świat
Ćwiczenia białorusko-rosyjskie Zapad-2021 na poligonie w Brześciu
Mają zapasy paliwa, by móc szybko wyjechać. Boją się inwazji
Tatiana Serwetnyk
Łukasz Litewka zginął w wypadku, do którego doszło w Dąbrowie Górniczej
Śmierć Łukasza Litewki, rezygnacja Cenckiewicza, miliardy dla Ukrainy
TO WARTO WIEDZIEĆ
pc
"Istotną częścią jazzu jest błąd. Raz miałem nawet tróję z fortepianu"
Monika Olejnik. Otwarcie

