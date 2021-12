Donald Tusk o możliwych rozstrzygnięciach w kolejnych wyborach parlamentarnych

Donald Tusk w TOK FM ocenił, że Prawo i Sprawiedliwość może obecnie liczyć na maksimum 35 procent poparcia. - Konfederacja jest dużym znakiem zapytania, ale to nadal nie jest ponad połowa wyborców. Wszystkie karty są już właściwie na stole. Nie będzie wielkich przepływów (między elektoratami - red.), ale to, co mamy dzisiaj, czyli niedużą, ale wyraźną przewagę opozycji demokratycznej nad władzą PiS (...), można wykorzystać - wskazał były premier.

Tusk: będę przekonywał, aby szukać możliwie wspólnych działań

Według niego do ewentualnego pokonania PiS w wyborach potrzebna jest "wyobraźnia" wszystkich partnerów po stronie opozycyjnej. Zastrzegł jednocześnie, że potencjalni partnerzy wyborczy Platformy są autonomiczni. - Mają swoje aspiracje i będą szukali własnej drogi, albo do jednej listy, albo do dwóch bloków. Ja nie będę nikogo do niczego przecież zmuszał, ale nie zmienię przekonania i będę przekonywał, i wyborców, i moich partnerów, aby szukać możliwie wspólnych działań - podkreślił lider PO.