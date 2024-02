"Figury dość komiczne". Donald Tusk skomentował kary dla posłów PiS za szturm na Sejm

Donald Tusk skomentował nałożenie kar finansowych na siedmioro posłów PiS, stwierdzając, że podczas przepychanki przed Sejmem 7 lutego ukarali oni "dość solidnie sami siebie". - Całe życie być w polityce i przejść do historii jako figury dość komiczne, to chyba jest kara najcięższa - ocenił premier.

W części poświęconej na pytania od dziennikarzy premier został zapytany m.in. o kary, jakie we wtorek Prezydium Sejmu nałożyło na siedmioro posłów Prawa i Sprawiedliwości. Kara w postaci odebrania diety poselskiej na trzy miesiące została wymierzona za próbę siłowego wejścia do Sejmu 7 lutego wraz z byłymi posłami Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem . Chodzi o posłów: Edwarda Siarkę, Jana Dziedziczaka, Antoniego Macierewicza, Jacka Boguckiego, Małgorzatę Gosiewską, Jerzego Polaczka i Agnieszkę Górską.

Tusk o karach dla posłów PiS

Gdy premier został krótko zaznajomiony z tematem, stwierdził: - Ja jestem skromny poseł, gdzie mi tam komentować decyzje Prezydium Sejmu. Ale zawsze się cieszę, kiedy instytucje państwa polskiego, czy ciała sejmowe, czy rząd, są gotowe do egzekwowania prawa. Sam stoję także dzisiaj nie przed łatwymi decyzjami, kiedy państwo musi pokazać, że jest gotowe do twardych decyzji. W związku z tym jak tak słucham pani informacji na ten temat, to nic się we mnie nie burzy - zwrócił się do dziennikarki.