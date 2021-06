Tusk: Trzaskowski będzie mógł liczyć na moje pełne wsparcie

Jeżeli Rafałowi Trzaskowskiemu uda się zmobilizować ludzi do myślenia, do rozmowy, a później do głosowania na którąś z partii opozycyjnych, to tak czy inaczej będzie to z korzyścią dla Polski - mówił w TVN24 Donald Tusk, były premier, były przewodniczący Rady Europejskiej, szef Europejskiej Partii Ludowej.

Ruch Rafała Trzaskowskiego Wspólna Polska na przełomie sierpnia i września organizuje Campus Polska Przyszłości, czyli tygodniowe wydarzenie na terenie Kortowa, miasteczka akademickiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Tusk: Trzaskowski może liczyć na moje pełne wsparcie

O inicjatywach podejmowanych przez Trzaskowskiego mówił w "Jeden na jeden" w TVN24 Donald Tusk, były premier, były szef Rady Europejskiej, a obecnie przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej.

- Inicjatywa Campus, która ma być takim forum dyskusji młodych, te inicjatywy, o których mówił Rafał Trzaskowski po wyborach prezydenckich, to wszystko jest forma planów, koncepcji na przyszłość - powiedział.

Zadeklarował, że "prezydent Trzaskowski będzie mógł liczyć na jego pełne wsparcie". - Jest ewidentna potrzeba mobilizacji i sygnału nadziei dla tych wszystkich, którzy z różnych powodów nie chcieli się wiązać z polityką, z obecnymi partiami politycznymi. Jeżeli Rafałowi Trzaskowskiemu uda się zmobilizować do myślenia, do rozmowy, a później do głosowania na którąś z partii opozycyjnych, to tak czy inaczej będzie to z korzyścią dla Polski - powiedział Tusk.

Rafał Trzaskowski na spotkaniu w Bielsku-Białej PAP/Hanna Bardo

Dodał, że rozmawia zarówno z Trzaskowskim, jak i Szymonem Hołownią, liderem Polski 2050, i Władysławem Kosiniak-Kamyszem, prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego. - Widzę u nich wszystkich - takie są deklaracje - że oni chcą wspólnie coś sensownego i fajnego zrobić. Trzeba na tę intencję, na ich gotowość chuchać i dmuchać - podkreślał.

Przestrzegał jednak, że "zanim zbuduje się coś nowego, trzeba pamiętać, że w Polsce trudno buduje się konstrukcje polityczne, które są trwałe i mają szansę coś zmienić". - Jeśli budujemy coś nowego, niekoniecznie musimy niszczyć albo unieważniać to, co w tej chwili funkcjonuje na scenie. Jestem w stanie zainwestować całą moją energię i wyobraźnię, żeby wesprzeć Platformę, bo w niej widzę to, co najcenniejsze z punktu widzenia moich poglądów - mówił Tusk.

Autor:ads/kg

Źródło: TVN24