Tusk o głosowaniu nad SAFE: strach ich kompletnie zaślepił

Kluczowe fakty: W sobotę w Niemczech rusza dwudniowa 62. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa. Głównym tematem ma być rosyjska agresja na Ukrainę oraz sytuacja wewnątrz NATO.

Dzień wcześniej w Monachium odbędzie się spotkanie części przywódców państw Sojuszu. Donald Tusk zapowiedział swój udział w dyskusjach.

Szef polskiego rządu komentował też podczas piątkowego briefingu głosowanie nad SAFE w Sejmie, kolejne weto prezydenta oraz poinformował o części swoich planów na najbliższe dni.

Premier Donald Tusk w piątek po południu przybył do Niemiec, gdzie tego dnia ma wziąć udział w spotkaniu tak zwanej koalicji chętnych, a w sobotę w Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Podczas briefingu komentował sejmowe głosowanie na ustawą wdrażającą program SAFE. Przeciwko opowiedziały się kluby PiS i Konfederacji.

Polska jest głównym beneficjentem tego unijnego programu. Z SAFE ma otrzymać dziesiątki miliardów euro w postaci niskooprocentowanych pożyczek na wzmocnienie obronności, przede wszystkim na zakupy sprzętu wojskowego produkowanego w Europie.

- Moim zdaniem po prostu strach ich kompletnie zaślepił. To znaczy zagłosowali dzisiaj przeciwko najbardziej żywotnym interesom Polski tylko dlatego, że nie chcą przyłożyć ręki do tego, co jest ewidentnym sukcesem Polski i mojego rządu - komentował Tusk.

- Do przedwczoraj także ze strony prezydenta (Karola) Nawrockiego i opozycji płynęły sygnały takie: no dobrze, no może to Tusk załatwił ten [program - red.], ale w sumie to nie jest takie złe - mówił.

Tusk: będę czekał na decyzję prezydenta

Zdaniem szefa rządu "dość jasny jest interes PiS-u, Konfederacji i prezydenta Nawrockiego, żeby zohydzić w oczach opinii publicznej ten ewidentny polski sukces, jakim jest pozyskanie środków w programie SAFE".

- Bardzo źle się dzieje, że takie wąskie patrzenie potrafi skłonić ich do głosowania przeciwko Polsce. Jestem absolutnie zaskoczony. Nie powiem, że w szoku, bo już różne rzeczy widziałem, ale to, że oni w 24 godziny przygotowali taką kampanię kłamstw i zohydzania tego projektu tylko dlatego, że nie chcą się pogodzić z faktem, że Polska osiągnęła sukces, to jest coś naprawdę niewybaczalnego - ocenił.

- Będę czekał na decyzję też prezydenta, czy będzie wetował, czy nie - zapowiedział Tusk i dodał, że "na razie jest pod bardzo złym wrażeniem jego weta w sprawie kolejnej ustawy dotyczącej bezpieczeństwa na rynku kryptowalut".

- Mam coraz więcej złych podejrzeń, kto i dlaczego skłania prezydenta i Konfederację, i PiS, żeby tak bardzo zawzięcie blokować regulację, które mają uczynić ten rynek bezpieczny dla ludzi - ocenił.

Czwartkowe weto to już druga nieudana próba wprowadzenia regulacji dotyczących rynku kryptowalut przez koalicję rządzącą. Zdaniem prezydenta w ponownie przesłanym projekcie "zmieniono jeden detal" i "nie usunięto zasadniczych błędów".

Tusk: uznali, że to jest jakaś gra

Tusk był pytany także o zapowiedź Pałacu Prezydenckiego w sprawie zaproszenia szefów służb i koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka na spotkanie, mające dotyczyć marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Temat rzekomych "wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych" lidera Lewicy był także punktem obrad Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

- Uznali, że to jest jakaś gra, która im może pomagać i sprzyjać - ocenił premier.

- Już powiedziałem to, co myślę. Powiedziałem to też prezydentowi Nawrockiemu - oznajmił, dodając, że "o wiele więcej kontrowersji budzi towarzystwo pana Nawrockiego".

Z kim Tusk spotka się w Monachium?

Premier mówił też o planach na konferencję bezpieczeństwa. Poinformował, że spotka się m.in. z premierem Szwecji Ulfem Kristerssonem, by rozmawiać o "wzmocnionej współpracy bałtyckiej", nad którą - jak zaznaczył – rząd pracuje od wielu miesięcy. Podkreślił, że przede wszystkim w dziedzinie obronności współpraca Polski ze Szwecją i innymi krajami bałtyckimi obrała zupełnie inną tonację, jeżeli chodzi o działania NATO.

Jak powiedział premier, po podpisaniu umowy ze Szwecją w sprawie programu Orka, który zakłada pozyskanie od tego kraju nowych okrętów podwodnych dla polskiej marynarki wojennej, "Szwedzi zrozumieli, że Polska jest pierwszorzędnym partnerem i też pragną tego, aby współpraca polsko-szwedzka nadawała ton współpracy obronnej w akwenie Bałtyku".

W Monachium, w piątek, spotkają się też państwa koalicji chętnych. Tusk przekazał, że dyskusja będzie dotyczyć ostatnich rozmów amerykańsko-ukraińsko-rosyjskich i perspektyw zawieszenia broni. Ponadto jeszcze w piątek wieczorem ma odbyć się spotkanie przywódców wybranej grupy państw NATO, gdzie rozmowy skupią się na sytuacji wewnątrz Sojuszu.

Z kolei podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa - przekazał Tusk - priorytetem będzie sytuacja Ukrainy, relacje transatlantyckie i "pewne napięcia i turbulencje, jakich jesteśmy świadkami i uczestnikami wewnątrz NATO".

Powiedział też, że "dobrze byłoby dowiedzieć się czegoś więcej na temat amerykańskich planów dotyczących Iranu", choć - jak zauważył - podobny punkt nie znalazł się w programie spotkania. Tusk zapowiedział również, że w Monachium spotka się z kandydatem na premiera opozycji węgierskiej Peterem Magyarem.

Spotkanie z Rubio? "Nie planowałem na razie"

Premier był pytany przez dziennikarzy na pokładzie samolotu, czy spotka się w Monachium także z szefem amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio. - Nie planowałem na razie takiego spotkania. Tym bardziej, że ze strony amerykańskiej informacje o tym, kto będzie, a kto nie, one się zmieniają. W związku z tym dość trudno ustawiać pod te informacje agendę spotkań - odpowiedział.

Jego zdaniem "dobrze by było, gdyby Marco Rubio uczestniczył w spotkaniu, czy to koalicji chętnych, czy wieczornym spotkaniu państw NATO-owskich".

Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa

W sobotę, w trakcie 62. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa odbędzie się uroczystość wręczenia Nagrody im. Ewalda von Kleista za 2026 rok, która zostanie przyznana narodowi ukraińskiemu za "jego odwagę, poświęcenie oraz niezłomną determinację w obronie własnej wolności i wolności całej Europy". Nagrodę odbierze prezydent Wołodymyr Zełenski, a laudację wygłosi polski premier.

Tegoroczną edycję zdominuje temat pogarszających się relacji transatlantyckich oraz dalszego wsparcia dla odpierającej rosyjską agresję Ukrainy. Prócz tego ważnym tematem będzie przyszłość Strefy Gazy. Gospodarzy reprezentują m.in. kanclerz Friedrich Merz, który w piątek wygłosi mowę inauguracyjną, oraz minister obrony Boris Pistorius i minister spraw zagranicznych Johann Wadephul.

Polskę na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, poza premierem Tuskiem, reprezentować będzie również wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski.

