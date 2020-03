Tusk: epidemia wyklucza kampanię, trzeba przełożyć wybory

Były polski premier i były szef Rady Europejskiej Donald Tusk napisał w sobotę na Twitterze, że epidemia koronawirusa w Polsce "wyklucza" kampanię prezydencką. "Wniosek jest jeden: trzeba przełożyć wybory. Za zgodą wszystkich" - dodał. - Nie ma w tej chwili żadnego wniosku o to, żeby wprowadzać stan wyjątkowy, w związku z czym na razie w ogóle o tym nie mówimy - w taki sposób do ewentualnego przełożenia terminu wyborów odniósł się prezydent Andrzej Duda.

"Epidemia wymaga solidarności i jedności. Kampania to konkurencja, wzajemna krytyka, wręcz walka. Epidemia wyklucza kampanię. Wniosek jest jeden: trzeba przełożyć wybory. Za zgodą wszystkich" - napisał w sobotę na Twitterze przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej.

Prezydent: nie ma wniosku o wprowadzenie stanu wyjątkowego, więc nie mówimy o przesunięciu wyborów

Prezydent Andrzej Duda, pytany w sobotę w Garwolinie przez dziennikarzy, czy w związku z epidemią koronawirusa należy przesunąć termin zaplanowanych na 10 maja wyborów prezydenckich, odparł, że termin wyborów jest jeszcze odległy. - To jest kwestia stanów nadzwyczajnych, działamy bardzo rozważnie - podkreślił. - Nie ma w tej chwili żadnego wniosku o to, żeby wprowadzać stan wyjątkowy, w związku z czym na razie w ogóle o tym nie mówimy. Bacznie obserwujemy rozwój sytuacji. Jesteśmy gotowi na wszelkie potrzebne, ale rozsądne rozwiązania - powiedział Andrzej Duda.

Rzecznik rządu: w tej chwili nie ma mowy o przesunięciu wyborów

O ewentualną zmianę terminu wyborów pytany był także w sobotę rzecznik rządu Piotr Mueller. Mówił, że "w tej chwili nie ma takich formalnych rozważań, ani faktycznych, ponieważ nie ma stanu formalnego, który by na to pozwalał". Aczkolwiek - dodał - "tak, jak wiemy sytuacja jest dynamiczna, więc ja dzisiaj nie jestem w stanie zadeklarować, jak będzie to wyglądało". - W tej chwili o przesunięciu wyborów nie ma mowy - podkreślił Mueller.