Donald Tusk: Robią to po to, żeby cię mieć w garści. Od ciebie zależy, czy będziesz wolnym człowiekiem

Niedługo wybory. To od ciebie zależy, czy będziesz wolnym człowiekiem, czy założą ci obrożę i kaganiec - przekonywał na twitterowym nagraniu szef PO Donald Tusk. Mówił przy tym o "systemie, który budują" rządzący. - Wolałbyś, żeby władza wiedziała o tobie wszystko? Z kim sypiasz, jakie strony internetowe przeglądasz, na co chorujesz i jakie leki bierzesz, jakie informacje wymieniasz na WhatsAppie czy Messengerze? To się już dzieje - ocenił Tusk.

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej opublikował we wtorek po południu na Twitterze wpis zatytułowany "Chcą Ci założyć obrożę i kaganiec". Dołączył do niego krótkie wideo.

- Czy masz jakieś sprawy, które chciałbyś zachować tylko dla siebie? Czy też wolałbyś, żeby władza wiedziała o tobie wszystko? Z kim sypiasz, jakie strony internetowe przeglądasz, na co chorujesz i jakie leki bierzesz, jakie informacje wymieniasz na WhatsAppie czy Messengerze? To się już dzieje - ocenił na nagraniu Donald Tusk.

Tusk: od ciebie zależy, czy będziesz wolnym człowiekiem, czy założą ci obrożę i kaganiec

Jak powiedział Tusk, były już minister zdrowia Adam Niedzielski "ujawnił publicznie, jakie leki bierze człowiek, który mu się postawił". - Ten wielki skandal to nie pojedynczy incydent. To jest element systemu, który budują - przekonywał szef PO.

- Minister (edukacji i nauki, Przemysław - red.) Czarnek dowiadywał się, kiedy i kto się zaszczepił wśród studentów i pracowników naukowych. Służby wjeżdżają do gabinetów ginekologicznych. W jednym z nich zajęli dokumentację z ostatnich prawie 30 lat. Wszystkich pacjentek. Włącznie z intymnymi zdjęciami. To mogło być o tobie. Prokuratura ujawnia dane o ofiarach przemocy. To mogły być dane twoich dzieci. Ministerstwo Finansów chce znać wszystkie szczegóły twoich działań w twojej firmie. To może być o twojej firmie - wyliczał.

Jego zdaniem "robią to po to, żeby cię mieć w garści". - Jak wiecie, niedługo wybory. To od ciebie zależy, czy będziesz wolnym człowiekiem, czy założą ci obrożę i kaganiec - powiedział Tusk.

CZYTAJ WIĘCEJ: Prezydent ogłosił datę wyborów parlamentarnych

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:akr / prpb

Źródło: tvn24.pl