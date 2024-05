Tusk o Macierewiczu: dramatycznie osłabiał zdolności obronne Polski

Tusk mówił, że "jest coraz więcej informacji i one wymagają tylko uporządkowania, i właśnie tym ma się między innymi zająć komisja do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich".

- Więc najwyższy czas, żeby te informacje pozbierać, wyjaśnić i sprawdzić źródła informacji, które dotyczą Macierewicza. Także te dotyczące rozbrajania polskiej armii. I w tym sensie te informacje będą moim zdaniem dyskwalifikujące dla Antoniego Macierewicza. Taka jest moja opinia. Ale po to jest komisja, żeby mieć tutaj już jasno, tak czarno na białym, co się zdarzyło i kto odpowiada za te zdarzenia w sposób bezpośredni i pośredni - wskazywał szef rządu. - Ten ponury cień, jaki Macierewicz rzuca na Polskę i na bezpieczeństwo Polski, musi zniknąć. To w ogóle już nie może być tak, że ktoś, tak jak Macierewicz, bawi się właśnie w kotka i myszkę z dużym państwem europejskim, jakim jest Polska. To się musi skończyć - stwierdził.