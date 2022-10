Tusk: tylko komisja śledcza może wyjaśnić wpływ rosyjskich służb na energetyczną politykę PiS-u

Donald Tusk, odnosząc się do najnowszych doniesień w sprawie afery podsłuchowej z 2014 roku, powiedział, że w tej sytuacji tylko niezależna komisja śledcza "mogłaby wyjaśnić, na czym polega wpływ rosyjskich służb na energetyczną politykę PiS-u". - Panie prezesie Kaczyński, to jest w interesie Polski, opinii publicznej, ale także w interesie pana i pana partii, żeby nie pozostała ta niepokojąca dwuznaczność, ten niepokojący cień wiszący nad waszymi rządami - kontynuował.

Donald Tusk odniósł się na konferencji prasowej do publikacji "Newsweeka" dotyczącej afery podsłuchowej. Według tygodnika, wspólnik Marka Falenty, skazanego za zorganizowanie podsłuchów najważniejszych osób w państwie, zeznał, że zanim taśmy z restauracji "Sowa i Przyjaciele" wstrząsnęły polską sceną polityczną, trafiły w rosyjskie ręce, a "prokuratura wszczyna śledztwo, ale unika wątku szpiegostwa" w tej sprawie.

Tusk o "wielkiej aferze węglowej, której korzenie sięgają 2014 roku"

Tusk powiedział, że Rosjanie byli zainteresowani zmianą władzy w Polsce, a przynajmniej destabilizacją sytuacji politycznej, bo w czasie, kiedy wybuchła tamta afera, uderzono w interesy węglowe Falenty. Wskazywał, że w tym czasie rząd, którym wówczas kierował, rozmawiał o możliwości budowy mostów energetycznych między Ukrainą a Unią Europejską oraz między Ukrainą a Polską, a on jako premier zaproponował ustanowienie unii energetycznej, czyli wspólnego rynku gazowego Europy tak, by uniezależnić UE od gazu z Rosji. - Właśnie wtedy rosyjskie służby, pan Falenta, ale także, niestety, po polskiej stronie znalazły się siły i osoby, które były tym zainteresowane, uruchomiły ten proceder ujawnienia, a następnie sprzedaży tych nagrań rosyjskiej stronie - powiedział Tusk.

Przewodniczący PO mówił o "wielkiej aferze węglowej, której korzenie sięgają 2014 roku".

Tusk przywołuje "dwie dane", które "wszystko wyjaśniają"

Tusk przywołał także "dwie dane", które "właściwie wszystko wyjaśniają". Wskazał, że kiedy zdawał urząd premiera, import rosyjskiego węgla do Polski wynosił 4,9 miliona ton. - Po dwóch latach rządów PiS-u import wzrósł do 13 milionów ton rosyjskiego węgla do Polski - mówił i dodał, że wówczas ministrem odpowiedzialnym za energię był Krzysztof Tchórzewski, którego - jak powiedział - "najbliższa rodzina - syn i brat prowadzili na dużą skalę handel węglem z Rosją".

Szef PO zastrzegł, że nie szuka sensacji. - Ja naprawdę nie zakładałem i nigdy tak nie zakładałem, że Prawo i Sprawiedliwość, Jarosław Kaczyński, liderzy tej partii, są bezpośrednio wplątani w aferę szpiegowską czy że współpracują z rosyjskimi służbami - powiedział. - Ale kiedy rozpoczęła się sprawa pana Falenty uprzedzałem także w Sejmie publicznie, że Kaczyński i PiS dają się wmontować poprzez działania rosyjskich służb specjalnych, a także polskich, rodzimych aferzystów, w scenariusz pisany cyrylicą, w scenariusz pisany obcym alfabetem. Dzisiaj co do tego nie mamy już żadnych wątpliwości - powiedział Tusk.

Tusk do PiS-u: wzywam was do powołania komisji śledczej

- W tej konkretnej sytuacji chyba tylko komisja śledcza niezależna, (...), mogłaby wyjaśnić, na czym polega wpływ rosyjskich służb na energetyczną politykę PiS-u. Dlaczego w ciągu pierwszych trzech lat rządów PiS-u Polska została tak mocno uzależniona od rosyjskiego węgla, dlaczego dziś brakuje polskiego węgla, dlaczego działacze partyjni i ich rodziny byli zaangażowani w import rosyjskiego węgla, dlaczego nie zbadano na żadnym etapie śledztwa tych związków, które były ewidentne i potwierdzone - mówił Tusk.

- Panie prezesie Kaczyński, to jest w interesie Polski, opinii publicznej, ale także w interesie pana i pańskiej partii, żeby nie pozostała ta wyjątkowo niepokojąca dwuznaczność, ten cień wiszący nad waszymi rządami, ta bardzo przykra, ponura smuga cienia - kontynuował. - To jest przede wszystkim w waszym interesie, żeby wyjaśnić, dlaczego tak się stało, że nad bezpieczeństwem energetycznym Polski zawisła groźba ingerencji rosyjskiej, w której uczestniczyły - świadomie lub nie - takie osoby jak Falenta i niestety także ludzie bliscy szefostwu PiS-u, to wy musicie wyjaśnić tę sprawę i to szybko - podkreślił.

- Wzywam was do powołania komisji śledczej, żeby nikt nie mógł snuć domysłów, że tak naprawdę władza PiS-u została zamontowana tutaj przez rosyjskie służby. A dziś takie domysły są uprawnione. To nie są moje domysły, nie ulegam im, ale niestety przez wasze milczenie, przez to, że nie chcecie tej sprawy wyjaśnić, (...), to wszystko powoduje, że straciliście mandat do sprawowania władzy - dodał lider PO.

- Nie chcecie, nie potraficie, boicie się wyjaśnić wszystkie kluczowe elementy tej afery - a to jest sprawa fundamentalnego bezpieczeństwa Polski, wyjaśnienie do spodu relacji między rosyjskimi służbami, politykami PiS, aferzystami, którzy zarabiali na imporcie rosyjskiego węgla - mówił Tusk. Polityk wezwał też do ponadpartyjnej współpracy nad wyjaśnieniem spraw.

Donald Tusk o tle politycznym afery podsłuchowej

Tusk: nikt poza inny poza PiS-em tych pieniędzy nie blokuje

Donald Tusk podczas konferencji prasowej odnosił się do poniedziałkowej wypowiedzi rzecznika KE ds. polityki regionalnej Stefana de Keersmaeckera, że "Polska we własnej ocenie stwierdziła, że nie wypełniła jednego z warunków podstawowych dotyczących niezawisłości sądów" umożliwiających wypłatę środków na trzy programy operacyjne w ramach polityki spójności.

- Nikt inny poza PiS-em tych pieniędzy nie blokuje - stwierdził Tusk. - To PiS postanowił zaatakować polską praworządność - dodał. - To PiS zobowiązał się wobec całej Unii Europejskiej, że zaprzestanie tego ataku i przywróci w Polsce praworządność. To PiS zgodził się, że to jest warunkiem wypłacania pieniędzy. Konkretnie pan Mateusz Morawiecki za każdym razem w Brukseli, w Strasburgu - jest autorem tej sytuacji formalnie, że pieniądze europejskie są uwarunkowane stanem praworządności - powiedział.

W ocenie lidera PO, prezes PiS Jarosław Kaczyński i lider Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro "prowadzą wojnę o wpływy". - To jest jedyny powód, dla którego tracimy KPO i dla którego zagrożone są Fundusze Spójności - dodał.

- Dzisiaj PiS całą swoją energię przeznacza na przekłamanie rzeczywistości, nie na zdobycie tych pieniędzy, bo tu są do wykonania proste decyzje - ocenił Tusk i dodał, że ws. Fundusz Spójności mniej jest warunków, które trzeba spełnić, niż jest to w przypadku KPO.

Jak dodał, potrzebna jest zmiana nastawienia wewnętrznego i "zakończenia tej najgłupszej w dziejach wojny domowej, jaką jest wojna Ziobry i Kaczyńskiego". - Nikogo już nie obchodzi, co ich różni. Wzięli się za łby, a my za to płacimy i to idzie w setki miliardów euro - stwierdził.

Tusk: nikt poza inny poza PiS-em tych pieniędzy nie blokuje

