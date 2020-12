Tusk "gorąco namawia" do szczepień. "To jest odpowiedzialność za zdrowie i życie"

Apeluję do wszystkich, bez wyjątku, gorąco namawiam - tak do zaszczepienia się przeciwko COVID-19 zachęcał w piątek w "Faktach po Faktach" Donald Tusk. Jak podkreślił, "to jest odpowiedzialność za własne zdrowie i życie, za zdrowie i życie najbliższych i wszystkich Polaków".

We wtorek opublikowano projekt rządowego programu szczepień przeciw COVID-19. Zgodnie z jego założeniami, dobrowolnym i bezpłatnym szczepieniom będą podlegać dorośli i dzieci w wieku od 12 lat. Do 12 grudnia każdy może zgłosić uwagi do projektu, a 15 grudnia rząd planuje przyjąć strategię. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział w środę, że będzie przekonywać wszystkich do szczepienia. Jak stwierdził, trzeba szukać autorytetów, które w grupie niezdecydowanych są respektowane. Jego zdaniem przedstawiciele rządu powinni zaszczepić się w pierwszej kolejności, by "dać dobry przykład i pokazać, że szczepienie jest bezpieczne". Dopytywany, czy stanie się to w świetle kamer, odparł: - Nie czuję takiego statusu bycia celebrytą, żeby przed kamerami się szczepić.

Tusk: gorąco namawiam do szczepień

O to, czy planuje się zaszczepić, został zapytany w piątek w "Faktach po Faktach" były premier polskiego rządu, były szef Rady Europejskiej, a obecnie przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk.

- Oczywiście - odparł bez zastanowienia gość TVN24. - Apeluję do wszystkich, bez wyjątku. Szczepienie, nawet jeśli ktoś myśli, że wiąże się z jakimś ryzykiem, to to ryzyko jest tysiąckrotnie mniejsze, niż ryzyko wynikające z epidemii - przekonywał Tusk.

Jak zaznaczył, poddanie się szczepieniu "to jest odpowiedzialność za własne zdrowie i życie, za zdrowie i życie najbliższych i wszystkich Polaków". - Gorąco namawiam - oświadczył.

