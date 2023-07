Tomasz Siemoniak, były szef MON, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, mówił w "Kropce nad i" w TVN24, że partia rządząca zaczęła używać kwestii migracji "do dość brutalnej gry przed wyborami". - PiS z jednej strony sprowadza tysiące, z drugiej próbuje szczuć na Unię Europejską, która próbuje rozwiązać problem uchodźców czy migrantów - dodał. Odniósł się też do nagrania Donalda Tuska, w którym przewodniczący PO komentuje politykę migracyjną PiS.

Donald Tusk zamieścił w niedzielę na swoim profilu na Twitterze nagranie, w którym odnosi się do kwestii polityki migracyjnej. - Oglądamy wstrząśnięci sceny z brutalnych zamieszek we Francji. I właśnie teraz Kaczyński przygotowuje dokument, dzięki któremu do Polski przyjedzie jeszcze więcej obywateli z państw takich jak - cytuję - Arabia Saudyjska , Indie, Islamska Republika Iranu, Katar, ( Zjednoczone) Emiraty Arabskie , Nigeria, czy Islamska Republika Pakistanu - wymienia na nagraniu Tusk.

Siemoniak: PiS zaczął używać kwestii migracji do dość brutalnej gry przed wyborami

Siemoniak: Tusk powiedział prawdę. Dlatego PiS oszalał, bo ich to zabolało

Zapytany, czy jego zdaniem do Polski powinni napływać migranci w celach zarobkowych, odparł: - Jeśli są potrzebni w Polsce pracownicy, to trzeba przygotować politykę imigracyjną i umieć odpowiednio nią zarządzić. Natomiast PiS z jednej strony sprowadza tysiące, z drugiej próbuje szczuć na Unię Europejską, która próbuje rozwiązać problem uchodźców czy migrantów.

Siemoniak odniósł się też do głosów krytyki do wystąpienia Tuska. - Mieć pretensję do Donalda Tuska, że wypunktował im twardo w oczy, jak są obłudni, to naprawdę tego nie rozumiem - powiedział.