Donald Tusk w Strzelcach Opolskich: Słuchajcie tego, co mówią. Oni mówią to serio

Patrzcie na to, co się dzieje i wyciagajcie wnioski. Jestem przekonany, że będziecie tak samo zdeterminowani jak ja i nie oddamy losów naszej ojczyzny w ręce ludzi, którzy dzisiaj rządzą - mówił przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk na spotkaniu z mieszkańcami w Strzelcach Opolskich.

Donald Tusk w ramach akcji #TuJestPrzyszłość spotkał się w poniedziałek po południu z mieszkańcami Strzelec Opolskich. Powiedział, że "jak patrzy na przyszłość rolnictwa, energetyki, geopolityczną, w każdym w tych aspektów widzi poważne zagrożenie z tytułu rządów PiS-u". - Dlatego jestem tak zaangażowany, dlatego jestem tak zdeterminowany - podkreślał. Dodał, że nie zrezygnuje, bo wie, o jak wielką stawkę idzie ta gra.

- Będę was wszystkich prosił, tych, którzy mają jeszcze wolę i gotowość do kształtowania swojego losu lepiej niż to chcą rządzący, żebyście też nie zamykali oczu, nie zatykali uszu. Słuchajcie, oglądajcie, patrzcie na to, co się dzieje i wyciągajcie z tego każdego dnia wnioski - mówił Tusk, zwracając się do obecnych na spotkaniu.

Tusk: jestem przekonany, że nie oddamy losów naszej ojczyzny w ręce ludzi, którzy dzisiaj rządzą

- Jak będziecie krytyczni, czujni, nie zrobią nam krzywdy. Jak będziemy udawali, że to nie jest nasza sprawa, że możemy zamknąć się w prywatności, w czterech ścianach, to oddamy nasze losy w ich ręce na długie lata i to naprawdę będzie finał bardzo dramatyczny dla nas wszystkich - kontynuował.

Donald Tusk na spotkaniu z mieszkańcami Strzelec Opolskich TVN24

- Po tych setkach już w tej chwili spotkań i rozmów z Polkami i Polakami, mieszkańcami naszej ojczyzny, Śląska, od dzisiaj tu, na Opolszczyźnie, jestem przekonany, że będziecie tak samo zdeterminowani jak ja i że nie oddamy losów naszej ojczyzny w ręce ludzi, którzy dzisiaj rządzą - dodał.

Tusk: stawką wyborów będzie także to, czy Polska będzie dalej w Unii Europejskiej

Tusk podczas spotkania mówił także, że w roku wyborczym "powinniśmy zrozumieć, że stawką wyborów będzie także to, czy Polska będzie dalej członkiem Unii Europejskiej, czy znowu zostanie, jak kiedyś w historii, skazana na samotność". - Nie muszę nikomu tu tłumaczyć, szczególnie z mojego pokolenia, co znaczy wtedy, kiedy wojna jest u naszych granic, osamotnienie, czy konflikt, albo złe relacje ze wszystkimi sąsiadami bez wyjątku - dodał.

- Zwracam się do was z gorącą prośbą: słuchajcie tego, co mówią. Nie lekceważcie tych wszystkich rzeczy, które oni zapowiadają. Oni mówią to serio. Nawet jeśli my w to nie wierzymy, bo wydaje nam się to tak głupie, albo tak ryzykowne, albo tak nieuzasadnione, ale oni mówią to serio. Oni, jeśli będą mieli możliwość rządzenia dalej, naprawdę będę gotowi to zrobić. I będzie za późno - powiedział lider PO.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:js/kg

Źródło: TVN24