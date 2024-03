czytaj dalej

Emma Heming Willis w serii opublikowanych w niedzielę nagrań zaapelowała do mediów o zwrócenie uwagi na to, w jaki sposób opisują demencję i życie dotkniętych nią osób. Odniosła się do prasowych doniesień o stanie, w jakim jest Bruce Willis. - Jest to dalekie od prawdy - stwierdziła.