Donald Tusk na kongresie PO: dostaję sygnały, że nasi partnerzy z innych partii nie chcą zjednoczonej opozycji

Donald Tusk przemawiał w sobotę na kongresie Platformy Obywatelskiej. - Dogonimy w najbliższych miesiącach PiS, a w dniu wyborów przegonimy PiS. Wierzę, że jesteśmy w stanie to zrobić - mówił. Poinformował też o "docierających do niego sygnałach" o niechęci innych partii opozycyjnych do stworzenia wspólnej listy wyborczej. - Szanuję tę opinię, chociaż uważam ją za błędną. My będziemy zawsze otwarci, jeśli nasi partnerzy zmienią zdanie - zapewnił.

W Błoniu odbywa się dwudniowy kongres Platformy Obywatelskiej pod hasłem "Odporna Polska". W sobotę wystąpił na nim Donald Tusk, szef PO.

Wyraził przekonanie, że "na tych filarach, na jakich władzę usadowił Jarosław Kaczyński, długo władzy sprawować nie można". - Dla was wszystkich i z wami wszystkimi, którzy mają dość tego brudu i tej ciemności, która zalała Polskę, te filary złej władzy obalimy. To wyzwanie poważne, ale nie jest dramatycznie trudne, jeśli wszyscy uwierzymy, że to możliwe. Ja w to głęboko wierzę - powiedział lider Platformy.

Przekazał, że docierają do niego "jednoznaczne sygnały, także publiczne, że partnerki i partnerzy w innych partiach opozycyjnych nie chcą zjednoczonej opozycji, jednej listy". - Ja szanuję tę opinię, chociaż uważam ją za błędną. Uważam, że popełniają poważny błąd - ocenił. - Chciałem przyrzec, że tak czy inaczej będziemy zawsze otwarci, jeśli nasi partnerzy zmienią zdanie - zaznaczył Tusk.

Niechęć innych partii do stworzenia wspólnej listy - dodał - "oznacza jeszcze większą odpowiedzialność, która spoczywa" na PO. - Chcę przygotować Platformę Obywatelską i naszych koalicjantów z Koalicji Obywatelskiej do zwycięstwa. Przyrzekam, że zrobię wszystko. Wierzę, że jesteśmy w stanie to zrobić. Dogonimy w najbliższych miesiącach PiS, a w dniu wyborów przegonimy PiS - powiedział.

Kongres PO

Formalnie kongres PO rozpoczął się w piątek. Tego dnia jednak posłowie Platformy i eksperci pracowali w ramach sześciu grup roboczych, poświęconych poszczególnym tematom: kryzysowe zarządzanie państwem (liderem zespołu był Arkadiusz Myrcha), lokalny system bezpieczeństwa dostaw (Mateusz Bochenek), stabilny złoty (Izabela Leszczyna), zagrożenia pandemiczne (Marta Golbik), woda i żywność - strategiczne zasoby (Aleksander Miszalski) oraz bezpieczeństwo cyberprzestrzeni (Arkadiusz Marchewka). Piątkowo-sobotni kongres jest pierwszym z siedmiu kongresów programowych, które mają dopracować i uaktualnić ofertę programową PO. Początkowo liderzy Platformy planowali, że wydarzenia te będą miały charakter szerokich, otwartych dyskusji, jednak ze względu na pandemię obecny kongres odbywa się zdalnie.

