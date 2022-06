Donald Tusk na Forum Eksperckim przed szczytem NATO: chcemy wesprzeć polskie władze w staraniach o większe zaangażowanie Zachodu na rzecz Ukrainy

Szef PO Donald Tusk mówił w poniedziałek podczas Forum Eksperckiego przed szczytem NATO w Madrycie, że konsensus w kwestii Rosji, rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz rozszerzenia NATO i Unii Europejskiej jest w Polsce właściwie pełny. Dodał, że to coś bezcennego i warto to wykorzystać. Zaapelował do rządu o skorzystanie z rekomendacji forum.