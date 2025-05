Donald Tusk na dachu. "Wszyscy jesteśmy dumni z biało-czerwonej"

Trzaskowski z flagą Polski na debacie (28.04.2025) Źródło: Super Express

2 maja obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Donald Tusk zamieścił z tej okazji w mediach społecznościowych specjalne wideo. - Niech na każdym polskim domu załopocze biało-czerwona - mówił premier, stojąc na dachu KPRM. Odniósł się też do symboliki barw narodowych.

- Dzisiaj jest Dzień Flagi Rzeczpospolitej. Flagi, której biel symbolizuje czystość, szlachetność i dążenie do dobra. I czerwień, która symbolizuję odwagę, waleczność i przelaną krew za ojczyznę - mówi Donald Tusk w opublikowanym z okazji 2 maja nagraniu. Opowiadając o symbolice polskich barw narodowych, premier idzie korytarzem i schodami prowadzącymi na dach budynku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Stojąc już na dachu obok polskiej flagi, Tusk zwraca się z apelem: - Niech na każdym polskim domu załopocze biało-czerwona tak jak dziś, tu, na dachu siedziby polskiego rządu. "Wszyscy jesteśmy dumni z biało-czerwonej" - dodał w opisie wideo.

Wszyscy jesteśmy dumni z biało-czerwonej.

2 maja Dniem Flagi Rzeczpospolitej

Obchodzony dziś Dzień Flagi został ustanowiony w 2004 roku, na mocy nowelizacji ustawy o godle, barwach i hymnie RP. Jego obchodom w całym kraju towarzyszą liczne wydarzenia. W organizowanej w Warszawie uroczystości podniesienia Flagi Państwowej na Wieży Zegarowej Zamku Królewskiego udział wezmą prezydent Andrzej Duda z małżonką. Obecny będzie też szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kolory biały i czerwony oficjalnie stały się barwami narodowymi ponad półtora wieku wcześniej, w 1831 roku. Zdecydował o tym podczas powstania listopadowego Sejm Królestwa Polskiego. 1 sierpnia 1919 roku Sejm II Rzeczpospolitej uchwalił, że biało-czerwona flaga będzie oficjalną flagą Polski.

Jako jedne z nielicznych na świecie mają pochodzenie heraldyczne. Wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. Biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski, i bieli Pogoni - rycerza galopującego na koniu, będącego godłem Litwy. Oba te godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Na fladze biel jest u góry, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła.

Kolor biały utożsamiany jest z czystością. Czerwieni przypisuje się zaś symbolikę odwagi i waleczności. Barwy te towarzyszyły Polakom we wszystkich ważnych wydarzeniach. Były symbolem państwa, które nie istniało, i narodu, który pod tymi barwami wybijał się na niepodległość.

Flaga Polski na debatach

Do znaczenia polskiej flagi odwoływał się kilka tygodni temu Karol Nawrocki. Kandydat PiS na prezydenta zabrał z sobą jej miniaturową wersję na debatę w Końskich. Zaopatrzył się też we flagę tęczową. Pierwszą postawił na swoim pulpicie, drugą przed Rafałem Trzaskowskim. - Zawsze z tą piękną, polską biało-czerwoną flagą - mówił o sobie.

Podczas debaty zorganizowanej pod koniec kwietnia przez "Super Express" z biało-czerwoną flagą pojawił się w studiu Trzaskowski. - To jest polska flaga, z którą pan Karol Nawrocki przyszedł na debatę do Końskich, a potem, jak zgasły światła, porzucił ją na sali, na której dumnie powiewał - powiedział polityk KO. - Wszyscy wiemy, co to oznacza porzucić flagę na placu boju. (...) Flagi się po prostu nie porzuca - dodał.

Podobne słowa znalazły się w nagraniu opublikowanym we wtorek przez Donalda Tuska. Wideo również odnosiło się do pozostawienia przez Nawrockiego flagi w studiu w Końskich. "Flaga to Polska. A Polski się nie zostawia" - można było przeczytać w jego końcówce. Film spotkał się z mieszanym odbiorem w mediach społecznościowych.