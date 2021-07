Dzięki temu będziemy silniejsi. Dalej do przodu, wszyscy razem - tak o przejęciu władzy w Platformie Obywatelskiej przez Donalda Tuska napisał Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, wiceprzewodniczący PO.

Inny wiceprzewodniczący PO, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wcześniej zgłaszał swoje aspiracje do kierowania Platformą. W sobotę po zakończeniu Rady Krajowej Trzaskowski nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Powiedział tylko, że nadal jest wiceprzewodniczącym, wsiadł do samochodu i uniemożliwił zadanie kolejnych pytań. Przekazał, że "jedzie na szczepienie".

Trzaskowski: dzięki temu będziemy silniejsi

W niedzielę Trzaskowski skomentował powrót Tuska na czoło PO we wpisie na Twitterze. "Donald Tusk szefem Platformy - dzięki temu wszystkie reflektory na nas. Dzięki temu będziemy silniejsi. Dalej do przodu - wszyscy razem! Od razu ruszamy do pracy" - napisał.