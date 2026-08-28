Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Donald Tusk zwrócił się do młodych: nie dajcie złym ludziom rządzić Polską

|
Donald Tusk
Donald Tusk: wybory w Polsce to jak biblijna konfrontacja dobra i zła
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Tomasz Waszczuk/PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Dzisiaj jesteśmy na rozstaju dróg w Polsce, jestem o tym absolutnie przekonany - powiedział w Olsztynie na Campusie Polska Przyszłości premier Donald Tusk. Mówił, że wybory w Polsce to nieustanna konfrontacja dobra i zła. - Nie dajcie złym ludziom rządzić Polską - zaapelował do uczestników spotkania.

Premier w piątek wystąpił na Campusie Polska Przyszłości w Olsztynie. Mówił miedzy innymi, jak w ostatnich latach w polityce światowej panują szkodliwe trendy - postępująca radykalizacja oraz upadek standardów.

- Są przywódcy światowi wielkiej rangi, którzy potrafią skłamać, jak niektórzy wyliczyli, tysiąc razy w ciągu tygodnia czy miesiąca. Kiedyś pojedyncze kłamstwo dyskwalifikowało w życiu publicznym. Złapano polityka na jednym kłamstwie... Jezus Maria... wiecie, w ogóle to koniec - powiedział Donald Tusk. - Jako zbiorowość, jako społeczeństwo, mamy skłonność do kapitulacji przed tym, kto kłamie bezczelnie, i kto jest gotów użyć siły czy różnych form przemocy - dodał.

Tusk: wybory w Polsce to konfrontacja dobra i zła

W ocenie Tuska "dzisiaj jesteśmy na rozstaju dróg w Polsce". - Padniemy ofiarą złych wyborów, jeśli nie znajdziemy w sobie potrzeby i zdolności odróżniania zła od dobra - mówił.

- Jak wróciłem z mojej zagranicznej misji [bycia szefem Rady Europejskiej - red.], niektórzy patrzyli na mnie trochę jak na lekkiego wariata, jak mówiłem, że w Polsce wybory polityczne to jest nieustanna konfrontacja, o takim wręcz biblijnym charakterze dobra i zła - powiedział Tusk.

Przewodniczący Koalicji Obywatelskiej podkreślił, że nie mówi o tym dlatego, że "rządzenie sprawia mu jakąś szczególną frajdę".

- Jak patrzyłem na to, co się dzieje za rządów PiS-u, ale jak patrzę teraz na to, co się dzieje w partiach tych skrajnie prawicowych, w Pałacu Prezydenckim, to czuję, że potrzeba fundamentalnego sporu o to, co jest dobre, przeciwko temu, co jest złe, jest jeszcze większa niż trzy lata temu - ocenił.

Szef rządu zwrócił uwagę, że na całym świecie, szczególnie w Europie, jest trend na radykalną prawicę. - Bądźcie razem i bądźcie zdeterminowani nie tylko wtedy, kiedy jesteście w tym miejscu raz do roku, tylko każdego dnia. Nie dajcie złym ludziom rządzić Polską - zaapelował do młodych.

Pytanie o rozliczenia. "Mam poczucie porażki"

Premier, pytany w trakcie wydarzenia o największy sukces i porażkę swojego rządu, przyznał, że bardzo martwi go tempo rozliczeń. Tusk powiedział, że gdzieś "metą, celem politycznym" powinno być "wygaszenie tych najbardziej gorących konfliktów między ludźmi".

- Ale żeby to się stało możliwe, potrzebne jest uczciwe, głębokie rozliczenie zła. I czy to jest zło PiS-owskie, po naszej stronie też się zdarza. Musimy pokazać, że jesteśmy gotowi to rozliczyć - podkreślił Tusk. Przekonywał, że nie może "wsadzić kogoś do więzienia", bez właściwej ścieżki uwzględniającej prokuraturę i sądy.

- Cały ten proces, i on często trwa bardzo długo, czasami jest sabotowany przez niektórych urzędników. Niektórzy tęsknią za czasami PiS-owskimi i myślą sobie: "przeczekam, nic nie zrobię". Tak, taka jest prawda, w takich warunkach pracuję, ale tutaj mam poczucie porażki - przyznał Tusk.

Były minister w TK. "Wiem, to jest skaza na moim wizerunku"

Donald Tusk odpowiedział również na pytanie o kandydaturę Macieja Berka, do niedawna ministra ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

- Ja wiem, to jest skaza na moim wizerunku. Przeczytałem wszystkie możliwe komentarze - mówił szef rządu.

Lider KO podkreślił, że w TK trzeba jednak postawić na "skuteczność". - Wiecie, kto jest dzisiaj szefem Trybunału Konstytucyjnego? Tego pseudoTrybunału Konstytucyjnego. To jest gość, który był szefem ABW, prokuratorem, wiceministrem. Jest autorem sławnej książki, "Afery [czasów - red.] Donalda Tuska", pan Święczkowski - przypomniał.

Tusk przekonywał, że Berek jest osobą o silnym charakterze. - Zawsze, kiedy miał problem, czy nasze pomysły są konstytucyjne, przychodził i mówił: "ze mną takie numery nie przejdą". Naprawdę wiem, na kogo stawiamy do Trybunału Konstytucyjnego - mówił.

"Jakby był ktoś lepszy, to by tę władzę wziął"

Jeden z uczestników Campusu zadał pytanie o to, czy nie byłoby lepiej dla niego, gdyby zrezygnował z szefowania partii. - Jezu, ludzie, o ile lepiej byłoby dla mnie. Nawet nie macie pojęcia - odpowiedział Tusk.

- Polityka to jest też bezwzględna konkurencja. Pan mnie pyta, czy nie oddałbym teraz władzy przed wyborami komuś lepszemu ode mnie w tym moim obozie politycznym. Tylko zrozumcie mnie dobrze: jakby był ktoś lepszy, to by tę władzę wziął - ocenił przewodniczący KO.

Tusk obiecał, że nie będzie płakał, jeśli pojawi się ktoś, kto będzie równie zdeterminowany w walce o wartości, które podziela, kto byłby po prostu lepszy od niego. Ocenił też, że to, że ufa mu "prawie 40 procent" Polaków i że to nie jest zły rezultat.

- Morawiecki miał po siedmiu latach tyle, ile ja mam po jedenastu latach, a nie po trzech, bo jestem jedenasty rok premierem. Czyli w sumie nienajgorzej - oświadczył.

Źródło: TVN24, PAP
ZOBACZ TAKŻE:
30 min
pc
Miną lata, zanim odzyska sprawność. Sołtyska zapytała tylko, czy czegoś nie zrobił psu
TVN24+ Originals
27 min
pap_20220806_0QU
Mówił: trzeba więcej, więc dostawał. Co teraz dla o. Rydzyka szykuje prokurator?
Łukasz Karusta
1 godz 8 min
pc
Ikona polskiej reklamy o toksycznej rodzinie. "Nie wiem, jakim trzeba być potworem"
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
Donald TuskPolitykaKoalicja ObywatelskaMłodzieżOlsztynTrybunał KonstytucyjnyMaciej Berek
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Rosyjscy żołnierze (zdjęcie ilustracyjne)
Tusk: Rosja bardzo poważnie szykuje się do eskalacji napięcia
Polska
Burze, noc, piorun, pogoda
Ostrzeżenia IMGW. Groźna noc w części kraju
METEO
euro jackpot
Rośnie kumulacja w Eurojackpot
BIZNES
imageTitle
Wygrał etap i oddał hołd zmarłemu królowi. "To wiele dla mnie znaczy"
EUROSPORT
Andrzej Poczobut otrzymał Specjalny Medal Wolności Słowa
Medale Wolności Słowa rozdane. Poczobut ze specjalnym wyróżnieniem
Polska
imageTitle
Polki na szczycie. Zobacz ostateczną tabelę grupy A
EUROSPORT
34 min
Trump
Powiedział, że Trump "może go pocałować". Właśnie nadeszła zemsta
Rozmowy na szczycie
imageTitle
Z kim Polki zagrają o ćwierćfinał mistrzostw Europy? Kiedy mecz?
EUROSPORT
Noc, ulewa, intensywny deszcz
Ulewy w Polsce. "Podnosimy gotowość WOT"
METEO
Burze
Gdzie jest burza? Grzmoty słychać w kolejnych miejscach
METEO
Polska pokonała Turcję w mistrzostwach Europy
Koncert polskich siatkarek. Mistrzynie Europy pokonane
EUROSPORT
Marcin Romanowski
"Romanowski szuka schronienia pod skrzydłami czegoś gorszego niż Rosja"
Polska
Stacja paliw, Rosja
Rosja boryka się z niedoborami. "Sytuacja pozostaje napięta"
BIZNES
Według ekspertów Mateusz Morawiecki w nowej odsłonie próbuje stworzyć "produkt w miarę nowoczesny"
"Nie przeginaj", "nie znasz żadnych granic". Starcie w sprawie kryptowalut
Polska
47 min
Norwegia
Nie można było wiedzieć, kto strzelał. Co działo się w Norwegii po wojnie?
48 min
Norwegia
Chcieli wykorzenić zło. "15-latka skatowano na śmierć"
PIT-0 podatki
Co dalej z ulgą dla młodych? "Nie gniewajcie się"
BIZNES
Wizualizacja ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Andersa
Zlikwidują rowerowy teleport, zabiorą jeden pas kierowcom
WARSZAWA
Wypadek w Milanówku (Mazowieckie)
Zderzenie dwóch aut. Jedno dachowało
Milanówek
imageTitle
Polak popłynął po mistrzostwo świata. Zdecydowała 0,1 sekundy
EUROSPORT
Krzysztof Gawkowski
Gawkowski: Meta się ugina
BIZNES
Po katastrofie w Nepalu
Kolejne ofiary śmiertelne, prawie dwa tysiące zaginionych
METEO
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Seria spotkań w Moskwie. Zełenski: otrzymaliśmy informacje od USA
Świat
Seria fałszywych alarmów bombowych w warszawskich szkołach (zdj. ilustracyjne)
Fikcyjny instytut i prorosyjskie konta. OpenAI nakłada blokady
BIZNES
Nowe przepisy dotyczące niebieskiej karty. Przemoc jest nie tylko fizyczna
Biła, kopała, nie dawała jedzenia. Zarzuty dla matki i jej konkubenta
Żyrardów
imageTitle
Smutny finał kwalifikacji. US Open bez Martyny Kubki
EUROSPORT
Opady w sobotę
Nadchodzi ulewny deszcz. Tu spadnie go najwięcej
METEO
Zatrzymani Rosjanie, nielegalna broń palna i amunicja w mieszkaniu na Woli
Glock i Walther w mieszkaniu. Jest śledztwo prokuratury
WARSZAWA
Laptopy w szkołach
"Cios w rodziców, uczniów i nauczycieli". Komentują weto prezydenta
BIZNES
Nawałnice we Francji
Nawałnice pod Paryżem. "Cała okolica została zniszczona"
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica