Polska Donald Tusk zwrócił się do młodych: nie dajcie złym ludziom rządzić Polską Filip Czerwiński |

Donald Tusk: wybory w Polsce to jak biblijna konfrontacja dobra i zła Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Tomasz Waszczuk/PAP

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Premier w piątek wystąpił na Campusie Polska Przyszłości w Olsztynie. Mówił miedzy innymi, jak w ostatnich latach w polityce światowej panują szkodliwe trendy - postępująca radykalizacja oraz upadek standardów.

- Są przywódcy światowi wielkiej rangi, którzy potrafią skłamać, jak niektórzy wyliczyli, tysiąc razy w ciągu tygodnia czy miesiąca. Kiedyś pojedyncze kłamstwo dyskwalifikowało w życiu publicznym. Złapano polityka na jednym kłamstwie... Jezus Maria... wiecie, w ogóle to koniec - powiedział Donald Tusk. - Jako zbiorowość, jako społeczeństwo, mamy skłonność do kapitulacji przed tym, kto kłamie bezczelnie, i kto jest gotów użyć siły czy różnych form przemocy - dodał.

Tusk: wybory w Polsce to konfrontacja dobra i zła

W ocenie Tuska "dzisiaj jesteśmy na rozstaju dróg w Polsce". - Padniemy ofiarą złych wyborów, jeśli nie znajdziemy w sobie potrzeby i zdolności odróżniania zła od dobra - mówił.

- Jak wróciłem z mojej zagranicznej misji [bycia szefem Rady Europejskiej - red.], niektórzy patrzyli na mnie trochę jak na lekkiego wariata, jak mówiłem, że w Polsce wybory polityczne to jest nieustanna konfrontacja, o takim wręcz biblijnym charakterze dobra i zła - powiedział Tusk.

Przewodniczący Koalicji Obywatelskiej podkreślił, że nie mówi o tym dlatego, że "rządzenie sprawia mu jakąś szczególną frajdę".

- Jak patrzyłem na to, co się dzieje za rządów PiS-u, ale jak patrzę teraz na to, co się dzieje w partiach tych skrajnie prawicowych, w Pałacu Prezydenckim, to czuję, że potrzeba fundamentalnego sporu o to, co jest dobre, przeciwko temu, co jest złe, jest jeszcze większa niż trzy lata temu - ocenił.

Szef rządu zwrócił uwagę, że na całym świecie, szczególnie w Europie, jest trend na radykalną prawicę. - Bądźcie razem i bądźcie zdeterminowani nie tylko wtedy, kiedy jesteście w tym miejscu raz do roku, tylko każdego dnia. Nie dajcie złym ludziom rządzić Polską - zaapelował do młodych.

Pytanie o rozliczenia. "Mam poczucie porażki"

Premier, pytany w trakcie wydarzenia o największy sukces i porażkę swojego rządu, przyznał, że bardzo martwi go tempo rozliczeń. Tusk powiedział, że gdzieś "metą, celem politycznym" powinno być "wygaszenie tych najbardziej gorących konfliktów między ludźmi".

- Ale żeby to się stało możliwe, potrzebne jest uczciwe, głębokie rozliczenie zła. I czy to jest zło PiS-owskie, po naszej stronie też się zdarza. Musimy pokazać, że jesteśmy gotowi to rozliczyć - podkreślił Tusk. Przekonywał, że nie może "wsadzić kogoś do więzienia", bez właściwej ścieżki uwzględniającej prokuraturę i sądy.

- Cały ten proces, i on często trwa bardzo długo, czasami jest sabotowany przez niektórych urzędników. Niektórzy tęsknią za czasami PiS-owskimi i myślą sobie: "przeczekam, nic nie zrobię". Tak, taka jest prawda, w takich warunkach pracuję, ale tutaj mam poczucie porażki - przyznał Tusk.

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Były minister w TK. "Wiem, to jest skaza na moim wizerunku"

Donald Tusk odpowiedział również na pytanie o kandydaturę Macieja Berka, do niedawna ministra ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

- Ja wiem, to jest skaza na moim wizerunku. Przeczytałem wszystkie możliwe komentarze - mówił szef rządu.

Lider KO podkreślił, że w TK trzeba jednak postawić na "skuteczność". - Wiecie, kto jest dzisiaj szefem Trybunału Konstytucyjnego? Tego pseudoTrybunału Konstytucyjnego. To jest gość, który był szefem ABW, prokuratorem, wiceministrem. Jest autorem sławnej książki, "Afery [czasów - red.] Donalda Tuska", pan Święczkowski - przypomniał.

Tusk przekonywał, że Berek jest osobą o silnym charakterze. - Zawsze, kiedy miał problem, czy nasze pomysły są konstytucyjne, przychodził i mówił: "ze mną takie numery nie przejdą". Naprawdę wiem, na kogo stawiamy do Trybunału Konstytucyjnego - mówił.

"Jakby był ktoś lepszy, to by tę władzę wziął"

Jeden z uczestników Campusu zadał pytanie o to, czy nie byłoby lepiej dla niego, gdyby zrezygnował z szefowania partii. - Jezu, ludzie, o ile lepiej byłoby dla mnie. Nawet nie macie pojęcia - odpowiedział Tusk.

- Polityka to jest też bezwzględna konkurencja. Pan mnie pyta, czy nie oddałbym teraz władzy przed wyborami komuś lepszemu ode mnie w tym moim obozie politycznym. Tylko zrozumcie mnie dobrze: jakby był ktoś lepszy, to by tę władzę wziął - ocenił przewodniczący KO.

Tusk obiecał, że nie będzie płakał, jeśli pojawi się ktoś, kto będzie równie zdeterminowany w walce o wartości, które podziela, kto byłby po prostu lepszy od niego. Ocenił też, że to, że ufa mu "prawie 40 procent" Polaków i że to nie jest zły rezultat.

- Morawiecki miał po siedmiu latach tyle, ile ja mam po jedenastu latach, a nie po trzech, bo jestem jedenasty rok premierem. Czyli w sumie nienajgorzej - oświadczył.