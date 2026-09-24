Polska Donald Tusk mówił o zagrożeniu z Rosji. I nagle: jestem coraz bardziej rozczarowany... Wymienił jedno nazwisko Oprac. Justyna Sochacka |

Tusk: nie grozi nam inwazja Źródło wideo: zdjęcia organizatora Źródło zdj. gł.: PAP/Łukasz Gągulski

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Donald Tusk, który towarzyszył w czwartek kandydatce na prezydenta Krakowa senatorce Monice Piątkowskiej (KO) podczas spotkania z mieszkańcami, odniósł się do zagrożenia ze strony Rosji. Mówił, że "wiadomo na pewno, że Rosja dzisiaj nie jest zainteresowana pokojem, że Rosja jest zainteresowana eskalacją". - Nie chcę, żebyśmy byli tego ofiarami, ale jesteśmy tego świadkami każdego dnia - dodał.

Podkreślił, że "nie grozi nam inwazja" i dodał, że "nic na to nie wskazuje". Powiedział, że "nie mówimy o wojnie takiej, jaka się toczy w Ukrainie".

Tusk: Putin chce zamęczyć Europę

- Natomiast musimy być przygotowani i przecież to jest dla nas wszystkich nowe doświadczenie - dla obrony cywilnej, dla państwa, dla policji, dla straży pożarnej, dla wszystkich obywateli. Musimy być przygotowani na te paskudne formy presji, te hybrydowe formy wojny, jakie Rosja niestety doskonali - podkreślał szef rządu. - Czyli coś może wpaść w przestrzeń powietrzną - dodał.

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Zaznaczył, że "musimy jako państwo i jako Europa, bo to zagrożenie dotyczy całej Europy, być dobrze przygotowani, także politycznie, jak reagować na zdarzenia, nie zrobić błędu, nie prowokować niepotrzebnie jakiejś takiej ostrzejszej wersji konfliktu i równocześnie w żadnym wypadku nie kapitulować".

Jak mówił Tusk, "Putin gra na zmęczenie wojną". - Nie tylko chce zamęczyć Ukrainę, niszcząc jej infrastrukturę przemysłową i energetyczną, ale Putin chce też zamęczyć Europę - zaznaczył. - Putin chce zmian politycznych w Europie, żeby coraz więcej ludzi i partii politycznych mówiło: a niech się dzieje, co chce z Ukrainą, byle to się skończyło. Więc będzie prawdopodobnie szukał różnych sposobów, żeby męczyć - dodał.

- I do tego będzie miał swoją piątą kolumnę wszędzie. Ona jest obecna wszędzie, w całej Europie, także w Polsce - ocenił.

Tusk: jestem coraz bardziej rozczarowany, szczególnie tym, co robi Nawrocki

Tusk podkreślał, że potrzebujemy bardzo "jedności narodowej, na pewno jakiejś elementarnej lojalności ze strony opozycji i prezydenta". - Trudno z tym jest, nie ukrywam. Coraz bardziej jestem rozczarowany, szczególnie tym, co robi prezydent. Znaczy, nie rozumiem tego, co mu po głowie chodzi - powiedział. - Naprawdę tego nie rozumiem, bo ma całą wiedzę. Przesyłam mu każdą informację, która definiuje naszą sytuację bezpieczeństwa - oznajmił.

Podkreślił, że "wszyscy muszą zrozumieć, że obowiązkiem nas wszystkich jest dobrze przygotować się na różne scenariusze". Dodał, że "to jest droga do pokoju".

Premier zaapelował zwłaszcza do polityków PiS o respektowanie artykułu 5. Traktatu NATO w wypowiedziach publicznych. Zdaniem Tuska, słowa wskazujące na brak chęci pomocy sojusznikom, takim jak Litwa czy Łotwa, w czasie ataku, mogą spowodować niechęć polityków innych krajów NATO do pomocy Polsce.

Tusk o ataku w Jarosławiu: dobrze się stało, że Zełenski zareagował natychmiast

Tusk odniósł się też do ataku nożownika, do którego doszło w czwartek w Jarosławiu. Mężczyzna ranił nożem czerech mężczyzn i kobietę. Jedna z ranionych osób zmarła. W sprawie zatrzymano 31-letniego obywatela Ukrainy.

- Jadąc do was, przeczytałem oświadczenie prezydenta Zełenskiego po morderstwie dokonanym przez młodego Ukraińca na polskim księdzu w Jarosławiu. I dobrze się stało, że prezydent Zełenski zareagował natychmiast - powiedział premier.

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- Chciałbym, żebyśmy wszyscy uwierzyli, że państwo polskie, przynajmniej tak długo, jak długo będę premierem, to będzie państwo bezwzględne wobec zła i wobec przemocy. I to niezależnie od tego, czy to jest Ukrainiec, czy to jest rosyjska prowokacja, czy to jest polski przestępca - mówił.

Deklarował, że "będziemy bezwzględnie wymuszać na wszystkich poszanowanie dla prawa, dla wolności człowieka". - Będziemy wymuszać szacunek i respekt dla interesów innych ludzi. Będziemy dbać o bezpieczeństwo i będziemy z taką samą mocą - i tu też proszę was o pomoc - dbać o to, żeby ludzie źli, ludzie czasami opłacani przez Rosjan, czasami szaleni, nie zamienili tej bardzo trudnej sytuacji, tej wojennej sytuacji w piekło nacjonalizmu, nienawiści między człowiekiem a człowiekiem - powiedział szef rządu.