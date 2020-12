Tusk o maseczce z błyskawicą. "Jest po dziadku z Wehrmachtu"

Szef Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk spotkał się w czwartek z jedną z liderek Strajku Kobiet, Martą Lempart. Na jednym ze zdjęć pozował w maseczce z błyskawicą. Zapytany w "Faktach po Faktach" w TVN24 o to wydarzenie, były premier i szef Rady Europejskiej odparł żartobliwie, że "maseczka jest oczywiście po dziadku z Wehrmachtu".

W czwartek jedna z liderek Strajku Kobiet Marta Lempart spotkała się w Brukseli z szefem Europejskiej Partii Ludowej Donaldem Tuskiem. Były premier na jednym ze zdjęć pozował do zdjęcia w maseczce z błyskawicą.

- Bardzo sobie cenię to spotkanie z Martą Lempart. Bardzo też cenię jej i jej współpracowników wysiłki na rzecz godności kobiet i w ogóle Polaków – powiedział Donald Tusk w "Faktach po Faktach" w TVN24.

– Maseczka jest oczywiście po dziadku z Wehrmachtu – zażartował były premier, nawiązując do słynnej kontrowersyjnej wypowiedzi Jacka Kurskiego z 2005 roku. Ówczesny poseł PiS podczas kampanii przed wyborami prezydenckimi w 2005 roku mówił o dziadku Donalda Tuska, który miał rzekomo na ochotnika wstąpić do Wehrmachtu. Wypowiedź wówczas wywołała burzę i to po obu stronach politycznej barykady. Mogła mieć też wpływ na wynik wyborów, w których startował Donald Tusk, chociaż słowa okazały się nieprawdziwe.