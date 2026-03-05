Trzy postulaty Tuska. "Proszę natychmiast podpisać SAFE"

Czarzasty o propozycji "SAFE zero procent": zdarzył się cud Źródło: TVN24

W środę prezydent Karol Nawrocki powiedział, że jeszcze nie zdecydował w sprawie popisania ustawy wdrażającej SAFE. Zaprezentował jednak "alternatywny" instrument finansowania polskich zbrojeń - tzw. polski SAFE 0 procent, stworzony przy współudziale Narodowego Banku Polskiego. W czwartek premier Donald Tusk zamieścił swoje oświadczenie na ten temat.

- Polskie firmy, pracownicy tych firm, polskie bezpieczeństwo, czekają na pieniądze z programu SAFE, z polskiego programu SAFE, na dziesiątki miliardów złotych. Te fabryki już pracują pod ten program - powiedział szef rządu.

Panowie, nie ma czasu na kombinacje. pic.twitter.com/lF9FHmfyWO — Donald Tusk (@donaldtusk) March 5, 2026 Rozwiń

Trzy postulaty szefa rządu

Donald Tusk zwrócił uwagę, że w poprzednich latach NBP notował wielomiliardowe straty. - Nagle, po wizycie u pana prezydenta, pojawiają się jakieś cudowne możliwości. Jeśli to jest prawda, to oczekujemy bardzo konkretnych i precyzyjnych informacji na ten temat - zaznaczył.

- Mam trzy postulaty. Pierwszy, proszę natychmiast podpisać SAFE. Tu nie można zmarnować ani godziny. Drugi postulat: precyzyjna informacja o faktycznych możliwościach finansowych NBP i o projekcie, jak wykorzystać te pieniądze. I trzeci postulat: niech to polskie złoto, bo to nie jest złoto panów Nawrockiego, Glapińskiego czy Tuska, które dzisiaj jest rozsiane po bankach w kilku miejscach na świecie, wróci wreszcie do kraju. Liczę na szybkie decyzje i szybkie odpowiedzi - oświadczył premier.

