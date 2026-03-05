Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Trzy postulaty Tuska. "Proszę natychmiast podpisać SAFE"

Donald Tusk
Czarzasty o propozycji "SAFE zero procent": zdarzył się cud
Źródło: TVN24
Panie prezydencie, panie prezesie, nie ma czasu na kombinacje - zaapelował premier Donald Tusk w nagraniu opublikowanym w serwisie X. Komentując propozycję "polskiego SAFE 0 procent", wezwał Karola Nawrockiego między innymi do natychmiastowego podpisania ustawy o SAFE.

W środę prezydent Karol Nawrocki powiedział, że jeszcze nie zdecydował w sprawie popisania ustawy wdrażającej SAFE. Zaprezentował jednak "alternatywny" instrument finansowania polskich zbrojeń - tzw. polski SAFE 0 procent, stworzony przy współudziale Narodowego Banku Polskiego. W czwartek premier Donald Tusk zamieścił swoje oświadczenie na ten temat.

- Polskie firmy, pracownicy tych firm, polskie bezpieczeństwo, czekają na pieniądze z programu SAFE, z polskiego programu SAFE, na dziesiątki miliardów złotych. Te fabryki już pracują pod ten program - powiedział szef rządu.

Trzy postulaty szefa rządu

Donald Tusk zwrócił uwagę, że w poprzednich latach NBP notował wielomiliardowe straty. - Nagle, po wizycie u pana prezydenta, pojawiają się jakieś cudowne możliwości. Jeśli to jest prawda, to oczekujemy bardzo konkretnych i precyzyjnych informacji na ten temat - zaznaczył.

- Mam trzy postulaty. Pierwszy, proszę natychmiast podpisać SAFE. Tu nie można zmarnować ani godziny. Drugi postulat: precyzyjna informacja o faktycznych możliwościach finansowych NBP i o projekcie, jak wykorzystać te pieniądze. I trzeci postulat: niech to polskie złoto, bo to nie jest złoto panów Nawrockiego, Glapińskiego czy Tuska, które dzisiaj jest rozsiane po bankach w kilku miejscach na świecie, wróci wreszcie do kraju. Liczę na szybkie decyzje i szybkie odpowiedzi - oświadczył premier.

OGLĄDAJ: "Mglista wizja", "wątpliwe zapowiedzi". Na czym dokładnie polega problem z "polskim SAFE"?
Glapiński i Nawrocki

"Mglista wizja", "wątpliwe zapowiedzi". Na czym dokładnie polega problem z "polskim SAFE"?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Filip Czerwiński /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPRM

Udostępnij:
Tagi:
Program SAFEDonald TuskKarol NawrockiPrezes NBP Adam GlapińskiNBP
Czytaj także:
banknoty pieniadze zlotowki shutterstock_2279231853
Glapiński o głównym ryzyku. "Trudno powiedzieć, na ile to będzie trwałe"
BIZNES
Na nadciśnienie tętnicze może cierpieć nawet 10 milionów Polaków
Estrogen chroni przed nadciśnieniem? Naukowcy potwierdzili
Zdrowie
Teheran, 5 marca 2026 roku
Atak na Iran, cena ostro w górę. "Rachunek trafia bardzo szybko"
Łukasz Figielski
imageTitle
Misja ratunkowa w Łodzi. Vuković przejmuje stery
EUROSPORT
Pobranie krwi
Diagnoza tego raka jest często spóźniona. Nowy marker może pomóc
Zdrowie
pap_20260212_0C6
USA przeciwko broni atomowej dla Polski? "Nie warto ulegać chwilowej emocji"
Polska
Karol Nawrocki
"Prezydent będzie miał 87, a premier 110 lat". Nawrocki o SAFE
Polska
Poszukiwany Mateusz Koczarski
List gończy za 18-latkiem
WARSZAWA
Z pomocą aplikacji żona wskazała ratownikom miejsce pobytu męża przysypanego przez lawinę
"Czułem się tak, jakbym został zabetonowany". Przeżył dzięki aplikacji w telefonie
METEO
Ursula von der Leyen
"UE uznała patriotów za terrorystów"? Co jest w unijnej strategii
Gabriela Sieczkowska
Harry Styles
"Tak trudno jest stracić przyjaciela". Harry Styles o śmierci Liama Payne'a
Kultura i styl
NBP
NBP zysku nie miał od lat. Straty liczone są w dziesiątkach miliardów
BIZNES
imageTitle
Najpierw seria próbna, później konkurs. Tomasiak w akcji na mistrzostwach świata
RELACJA
Tragedia w Zgierzu. Nie żyje mężczyzna przygnieciony przez samochód
Tragedia na parkingu, nie żyje kierowca ciężarówki
Łódź
Broń myśliwska (zdjęcie ilustracyjne)
Zastrzelił psa z broni myśliwskiej
Poznań
Airbus A380 linii Emirates ląduje na lotnisku we Frankfurcie
"Wielka pustka" i nowe trasy. Ruch lotniczy w cieniu konfliktu
Świat
Pijana seniorka podwiozła matkę na SOR
Pijana przywiozła matkę do szpitala
Wrocław
Adam Glapiński i Karol Nawrocki
Co z planem prezydenta i szefa NBP? "Można się domyślać"
BIZNES
Azerbejdżan
"Atak na terytorium Azerbejdżanu". Armia w "stanie pełnej gotowości"
Świat
Motocyklista zatrzymany na Zakopiance
Nowe przepisy. Kierowcy tracą prawa jazdy
Szczecin
imageTitle
Upadł z bólu tuż po zwycięstwie. "Zostawił wszystko na korcie"
EUROSPORT
Donald Trump
Trump o miejscu urodzenia ojca. Bratanica prezydenta prostuje
Świat
Czarzasty
Czarzasty o propozycji Nawrockiego: zdarzył się cud
Polska
11‑letnia dziewczynka trafiła pod opiekę lekarzy
11-latka jechała hulajnogą elektryczną, potrącił ją samochód
Katowice
Samolot linii Emirates Airlines po starcie z międzynarodowego lotniska w Dubaju
Jak ewakuować się z Emiratów? "Są dwie drogi"
Świat
Statek wycieczkowy "Mein Schiff 5" w Dosze
"Przerażające". Wyruszyli w rejsy na wycieczkowcach, utknęli w Zatoce Perskiej
Świat
imageTitle
Odśpiewany hymn i saluty. Zmiana postawy irańskich piłkarek
EUROSPORT
Pył saharyjski, Trzcinno
Niebo nad Polską może zmętnieć
METEO
Statek MSC Ela
Nie tylko ropa. Mają większy problem. "Są bardzo uzależnione"
BIZNES
Usuwali drzewa, wpadli do rzeki
Wycinali drzewa, wpadli do lodowatej rzeki
Olsztyn
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica