Wieczorem spotkanie parlamentarzystów KO z Tuskiem. "Rozmawiamy o funkcjonowaniu klubu"

Donald Tusk spotka się w środę z parlamentarzystami klubu Koalicji Obywatelskiej. Przed rozmowami, które mają rozpocząć się wieczorem, pojawiają się pytania o możliwe zmiany personalne w klubie. - Jeżeli Donald Tusk będzie miał inne koncepcje, co do powierzenia określonych odcinków pracy parlamentarnej i pozaparlamentarnej, to z pewnością będziemy o tym informować - mówił były przewodniczący partii Borys Budka.

Budka: jeżeli Donald Tusk będzie miał inne koncepcje, będziemy o tym informować

- Jestem konsekwentny w tym, co robię w polityce, to znaczy nie rozmawiam o sprawach personalnych za pośrednictwem mediów. Dzięki temu udało się to, co wcześniej wydawało się niemożliwe, czyli powrót Donalda Tuska. Dzisiaj jedynymi zmianami, które klub przyjął, to było dokooptowanie do kolegium klubu dwóch senatorów – mówił byli lider, obecny wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka, pytany o to, czy widzi siebie w roli nowego szefa klubu KO.