Tusk o rządzących: oni tak naprawdę różnią się od komunistów, od PZPR-u tylko jednym

Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, mówił na spotkaniu w Kłodzku na Dolnym Śląsku o potrzebie mobilizacji wyborczej. - Dziś tysiące, miliony Polek i Polaków uwierzyło, że może być znowu przepięknie, może być znowu normalnie - powiedział. - Musimy pomóc wszystkim Polkom i Polakom otworzyć szerzej oczy - dodał. Odniósł się też między innymi do tego, że nowym szefem sztabu wyborczego PiS-u został europoseł, wiceprezes tej partii Joachim Brudziński.

Donald Tusk na spotkaniu w Kłodzku mówił o mobilizacji wyborczej, związanej między innymi z marszem 4 czerwca.

- Czuję od tych kilkunastu dni, od tego wielkiego marszu w Warszawie, (...), to są te dni, te momenty, które mówią mi, że nie tylko warto, że nie tylko trzeba, że jest dla kogo, ale mówią mi to w sposób jednoznaczny, że to, że idziemy w górę, że zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki, to jest wasze zwycięstwo - powiedział.

Dodał, że "dziś tysiące, miliony Polek i Polaków uwierzyło, że może być znowu przepięknie, może być znowu normalnie". - Ten olbrzym się naprawdę obudził, (...), zobaczycie jesienią, jak wspaniale ten marsz się skończy - zwrócił się do zgromadzonych.

Tusk: musimy pomóc Polkom i Polakom otworzyć szerzej oczy

Nawiązał również do swojej wypowiedzi z Poznania, w której zwrócił się do wyborców PiS i przyznał, że usłyszał później komentarze, że "ich nie przekona".

- Chcę dzisiaj powtórzyć deklarację, w którą głęboko wierzę: my musimy pomóc wszystkim Polkom i Polakom otworzyć szerzej oczy - mówił lider PO. - To nie jest tak, że ci wszyscy, którzy głosowali na dzisiaj rządzących, głosowali na PiS, że oni są obojętni na zło, które się dzieje. Oni się po prostu nauczyli, ale powiem wam szczerze, jak dwa lata temu wróciłem do Polski, to widziałem też po naszej stronie wielu ludzi - polityków, komentatorów, dziennikarzy - którzy też zamykali oczy, odwracali się tyłem do tego, co się działo, co było tak oczywiste, bali się nazwać to zło po imieniu – powiedział lider Platformy.

Zwrócił się jedocześnie do niezdecydowanych oraz tych, którzy głosowali na PiS. - Nie wierzę w to, żebyście wszyscy chcieli Polski, gdzie władza w każdej sprawie kłamie i ma tak naprawdę swoich wyborców bardzo często za ludzi nierozgarniętych, bo jeśli ja patrzę dzisiaj czy wczoraj w TVP Info, w tej PiS-owskiej telewizji taki duży napis: w Polsce z tygodnia na tydzień wszystko tanieje (...) już nie trzeba mieć jakoś szeroko otwartych oczu, wystarczy chodzić codziennie do sklepu, żeby wiedzieć, jak bezczelne to kłamstwo i że właściwie to jest plucie ludziom w twarz - mówił dalej Tusk.

Tusk: osiem lat rządzą w Polsce złodzieje, nikt się już nie śmieje

Lider PO odniósł się między innymi do decyzji Jarosława Kaczyńskiego, że nowym szefem sztabu wyborczego PiS-u został europoseł, wiceprezes tej partii Joachim Brudziński.

- Szefem kampanii został pan, który mówił kiedyś coś o komunistach i złodziejach - powiedział Tusk, nawiązując do słów "Cała Polska z was się śmieje, komuniści i złodzieje".

- Osiem lat rządzą w Polsce złodzieje, nikt się już nie śmieje. Tu nie ma już naprawdę żadnego powodu do śmiechu i radości - komentował lider PO.

Mówiąc o rządzących, stwierdził, że "oni tak naprawdę różnią się od komunistów, od PZPR-u tylko jednym". - Mechanizm jest identycznie ten sam, kryteria są identycznie te same. Oni po prostu dużo więcej chapią, to jest nieporównywalnie więcej niż robili to aktywiści PZPR wtedy, w czasach nomenklatury. Nomenklatura pisowska jest bez porównania dużo bardziej bolszewicka niż to, co pamiętamy z lat 70., 80. - powiedział.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mjz/kab

Źródło: TVN24, PAP