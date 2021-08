Tusk: oczekuję od rządu i prezydenta działań na rzecz budowy konsensusu wokół kryzysu migracyjnego

Pełniący obowiązki przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donald Tusk opublikował w środę na Twitterze oświadczenie, w którym odniósł się do kryzysu migracyjnego i sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, gdzie od kilkunastu dni po stronie Białorusi koczuje grupa migrantów. - Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni sytuacją na naszej wschodniej granicy i ten niepokój jest niestety uzasadniony - powiedział Tusk w nagraniu.

Sytuacja na wschodniej granicy Polski. Tusk: wszyscy jesteśmy zaniepokojeni

Jak mówił, "bardzo przeżywamy ten kryzys humanitarny, tę dramatyczną sytuację trzydziestu osób koczujących na naszej granicy, w tym kobiet i dzieci, bezradność, także bezradność polskiego rządu". - A mamy też świadomość, że to może być początek kryzysu - powiedział lider Platformy.

- Wiemy dobrze, że reżim (prezydenta Białorusi, Alaksandra - przyp. red.) Łukaszenki, jego służby przygotowywały prowokację zarówno wobec Litwy, jak i Polski, organizując strumienie migrantów i kierując tych migrantów w stronę granic Unii Europejskiej - kontynuował. - To poczucie bezradności naszych władz, ono jest tym bardziej uzasadnione, że przecież dobrze wiemy, że w ostatnich tygodniach nielegalnie przekraczały polską granicę tysiące migrantów, co potwierdzili rządowi urzędnicy - mówi dalej były szef rządu.

Tusk mówił także o tym, co jego zdaniem należy dzisiaj zrobić i jak zapobiec temu negatywnemu, być może dramatycznemu rozwojowi wydarzeń. - Musimy zbudować zgodę narodową wokół tych dwóch podstawowych wymiarów tego kryzysu - powiedział.

- Po pierwsze, chyba wszyscy chcemy pomóc tym, którzy cierpią i mówię konkretnie o tej grupie trzydziestu ludzi - powiedział były premier. - To nie może być tak, że rząd dużego, europejskiego państwa nie jest w stanie zapewnić lekarstwa i kanapki matce z dzieckiem na naszej granicy - dodał.

- Po drugie, i to jest ten problem o wielkiej wadze politycznej, musimy umieć zapewnić bezpieczeństwo naszym granicom i tutaj mamy takie poczucie też bezsilności i bezradności naszego rządu i spóźnionych reakcji na ten narastający kryzys migracyjny, ale rzeczą najważniejszą, warunkiem absolutnie podstawowym, aby wyjść z tego kryzysu, jest - tak jak wspomniałem - elementarna zgoda narodowa - podkreślił.

Tusk o kwestii migracji: oczekuję od rządu i prezydenta natychmiastowych działań

Tusk przekonywał, że "nie może być tak, że sytuację na naszych granicach, sytuację bezpieczeństwa granic, sytuację humanitarną ludzi poszkodowanych wykorzystuje się do gry politycznej".

- Władza, ale także my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, aby rozmawiać serio, poważnie i odpowiedzialnie o tym, jak zapobiec temu kryzysowi, jak pomóc tym osobom i jak zabezpieczyć nasze granice. Dzisiaj właściwie są same ofiary tego wciąż niedużego kryzysu. Tymi ofiarami są ludzie cierpiący na granicy, tymi ofiarami są żołnierze i strażnicy graniczni, których reputacja została podważona, także przez nieprzemyślane działania władzy - mówił lider PO.