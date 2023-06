Tusk do związkowców z Turowa: PiS skutecznie niszczy waszą kopalnię i waszą elektrownię

Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, wystąpił na wiecu w Jeleniej Górze. Na spotkanie przybyli także liczni związkowcy z kopalni Turów, słychać było gwizdy, między innymi podczas śpiewania hymnu narodowego. Lider PO stwierdził, że Bogatynia, na terenie której znajduje się kopalnia, jej mieszkańcy i pracownicy Turowa to są "być może najdotkliwsze ofiary" rządzącej partii. - PiS skutecznie, od czasu, kiedy wygrał pierwsze wybory, niszczy waszą kopalnię i waszą elektrownię - zwrócił się do przybyłych związkowców.

Tusk spotkał się z wyborcami na jeleniogórskim rynku, na początku zaśpiewano hymn narodowy. Oprócz zwolenników lidera PO zebrała się liczna grupa pracowników kopalni Turów, w tym przedstawiciele działających tam związków zawodowych. Pracownicy kopalni skandowali, używali trąbek i bębnów, a także gwizdali. Tusk wspominał o swoim zaangażowaniu w działalności "Solidarności" w latach 80. - I do tych z państwa, którzy dzisiaj trzymają flagi "Solidarności" i z flagami "Solidarności" w rękach buczą, krzyczą i gwiżdżą, kiedy Polki i Polacy śpiewają hymn, to chcę wam powiedzieć, że prawdziwa "Solidarność" nigdy czegoś takiego nie widziała - zwrócił się Tusk do pracowników zakłócających spotkanie.