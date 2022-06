Donald Tusk do PiS-u: zostawcie w spokoju zwykłych ludzi, jestem do dyspozycji

Donald Tusk podczas konferencji w Myślenicach (Małopolska) odniósł się do sprawy jednej z jej mieszkanek, Ewy Wincenciak-Walas, która została ukarana przez sąd naganą za to, że umieściła na drzwiach do urzędu gminy tabliczki, między innymi z napisami "PiS = drożyzna". - Mam apel do władzy, do PiS-u: jeżeli chcecie ścigać tych, którzy mówią głośno, że wasze rządy oznaczają drożyznę, to proszę bardzo jestem do dyspozycji. Zostawcie może w spokoju zwykłych ludzi - powiedział. Lider PO był też pytany o możliwość wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej.