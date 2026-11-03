Polska Donald Tusk o Karolu Nawrockim: nie ma prawa, nawet jeśli jest prezydentem Mikołaj Gątkiewicz |

Tusk: nikt z władzy wykonawczej nie ma prawa wkraczać przemocą na teren Trybunału Konstytucyjnego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: x.com/MaciejBerek

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- Tu nie ma żadnych dwuznaczności, tu nie ma żadnych szarości. Są legalnie wybrani sędziowie, którzy chcą pracować w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego. Są atakowani przez polityków i zorganizowany przez polityków prawicy i prezydenta Nawrockiego tłum ludzi przemocą. Niezgodnie z prawem - powiedział Donald Tusk, komentując sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Odniósł się też do postawy samego prezydenta, który w piątek wszedł do budynku TK, przepychając się ze stojącymi w wejściu sędziami. - Obrona Trybunału Konstytucyjnego i warunków pracy dla sędziów jest oczywistym obowiązkiem władzy wykonawczej. Natomiast nikt z władzy wykonawczej nie ma prawa wkraczać przemocą na teren Trybunału Konstytucyjnego tak jak to zrobił prezydent - mówił Tusk.

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Według premiera, "jeszcze nigdy w historii Polski i Trybunału Konstytucyjnego żaden polityk nie odważył się naruszyć tego terenu, gdzie kwestia niezależności sądownictwa jest absolutnie najważniejsza". Jak mówił, żaden polityk "nie ma prawa" czegokolwiek narzucać sędziom, "nawet, jeśli jest prezydentem". - Nie mówiąc już o przepychaniu się i wykręcaniu rąk pani sędzi, która przejęła na siebie obowiązek prowadzenia prac Trybunału - zaznaczył Tusk.

- Chciałbym, żeby już nikt nie dzielił włosa na czworo. Legalnie wybrani przez Sejm, sędziowie zgodnie z konstytucją mają prawo i obowiązek podjąć pracę - powiedział.