Premier zabrał głos po wystąpieniu prezydenta

Prezydent Andrzej Duda w czasie niedzielnej konwencji wyborczej Karola Nawrockiego w Łodzi mówił o "cynizmie i draństwie", odnosząc się do rządu Donalda Tuska. Do tych słów odniósł się w mediach społecznościowych premier.

Prezydent Andrzej Duda był gościem niedzielnej konwencji wyborczej Karola Nawrockiego w Łodzi. Na trzy tygodnie przed pierwszą turą wyborów wsparł jego kandydaturę oraz mobilizował do głosowania na Nawrockiego, agitacji na jego rzecz oraz wspierania finansowego kampanii.

Podczas wystąpienia kilkukrotnie krytykował obecny rząd i premiera Donalda Tuska. Przywołał słowa byłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego z 3 maja 2009 roku. - Patrząc wtedy na Polskę już od ponad roku rządzoną przez Donalda Tuska i jego stronników, powiedział, że jako prezydent będzie zawsze stał na straży tego, żeby Polska szła drogą demokracji, aby polskie państwo było silne, aby broniło słabszych i, żeby w Polsce zwyciężała uczciwość, a nie cynizm i draństwo. Dziękuję wam jeszcze raz, że to realizowaliśmy razem i miałem ten wielki zaszczyt, że mogłem to przez te wszystkie lata realizować, a dziś mogę tego także pilnować – dodał Andrzej Duda.

Premier komentuje

Po słowach prezydenta głos zabrał premier Donald Tusk. "'Nie może być tak, że w Polsce wygrywa cynizm i draństwo' - powiedział dziś prezydent Duda. Pełna zgoda. Dokończymy to, co zaczęliśmy 15X. Do widzenia" - napisał szef rządu na platformie X.

Tusk nie odpowiedział na pytanie

Premier Tusk w niedzielę wziął udział w Pikniku Tysiąclecia, zorganizowanym na błoniach stadionu PGE Narodowy z okazji 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego na króla Polski.

Pytany przez dziennikarza TVN24 o przemówienie prezydenta Dudy na konwencji Nawrockiego, szef polskiego rządu nie chciał odnieść się do tej sprawy i nie opowiedział na to pytanie.

