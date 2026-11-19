Polska Pokazali Donaldowi Tuskowi filmik Daniela Obajtka. "Sami widzicie, jaka będzie kampania" Oprac. Justyna Sochacka |

Dziennikarze pokazali Tuskowi filmik Obajtka. "Sami widzicie, jaka będzie kampania" Źródło zdj. gł.: TVN24

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Przed wylotem z Niemiec Donald Tusk rozmawiał w samolocie z dziennikarzami. Ci pokazali mu film wygenerowany przez sztuczną inteligencję, który w mediach społecznościowych opublikował były prezes Orlenu Daniel Obajtek, i poprosili o opinię.

Na filmie widać między innymi siedzibę Narodowego Banku Polskiego, policjantów wynoszących sztabki złota oraz postacie, które przypominają szefa rządu, prezydenta Karola Nawrockiego oraz Obajtka. Postać Nawrockiego stylizowana jest na Jamesa Bonda.

Wersja dla tych, którzy szukają kontrowersji w filmiku na mediach społecznościowych👇 pic.twitter.com/1ySwgvcyOf — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) November 18, 2026 Rozwiń

- Sami widzicie, jaka będzie kampania. Nie ma się co oszukiwać - komentował Tusk. Na uwagę dziennikarki, że "to jest przerażające", odparł: - Nieprawdaż? Wiem.