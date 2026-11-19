Pokazali Donaldowi Tuskowi filmik Daniela Obajtka. "Sami widzicie, jaka będzie kampania"
Przed wylotem z Niemiec Donald Tusk rozmawiał w samolocie z dziennikarzami. Ci pokazali mu film wygenerowany przez sztuczną inteligencję, który w mediach społecznościowych opublikował były prezes Orlenu Daniel Obajtek, i poprosili o opinię.
Na filmie widać między innymi siedzibę Narodowego Banku Polskiego, policjantów wynoszących sztabki złota oraz postacie, które przypominają szefa rządu, prezydenta Karola Nawrockiego oraz Obajtka. Postać Nawrockiego stylizowana jest na Jamesa Bonda.
- Sami widzicie, jaka będzie kampania. Nie ma się co oszukiwać - komentował Tusk. Na uwagę dziennikarki, że "to jest przerażające", odparł: - Nieprawdaż? Wiem.
Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE: