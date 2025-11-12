Donald Tusk komentuje decyzje Karola Nawrockiego. Nawiązuje do Krzysztofa Kononowicza

Nawrocki: odmawiam nominacje 46 sędziów Źródło: TVN24

Prezydent o swojej decyzji poinformował w środę w czasie wystąpienia. Przekazał, że "każdy nominowany przez prezydenta sędzia jest sędzią RP". Jak ocenił, jest to bardzo mocna prerogatywa prezydenta i nie wymaga kontrasygnaty premiera. - Nie będę także dawał awansów tym sędziom, którzy kwestionują porządek konstytucyjno-prawny Rzeczpospolitej. Tym sędziom, którzy słuchają złych podszeptów ministra sprawiedliwości pana Waldemara Żurka - zaznaczył Nawrocki.

"'Żeby nie było niczego' - czyli doktryna Kononowicza w Pałacu prezydenckim" - napisał w środę po południu premier Donald Tusk.

Spór o nominacje oficerskie

W piątek premier Donald Tusk poinformował, że prezydent Karol Nawrocki zablokował ponad sto nominacji oficerskich w ABW i SKW. Publicznie szefowi rządu odpowiedział sam prezydent. Od tego czasu Pałac Prezydencki i KPRM wymieniają się wzajemnymi zarzutami - głównie za pomocą wpisów w mediach społecznościowych.

