Tusk po spotkaniu z marszałkiem Sejmu: spodziewajcie się nowego rządu 11 grudnia

Spodziewajcie się nowego rządu 11 grudnia, a jeżeli czas na to nie pozwoli, to 12 grudnia - powiedział po spotkaniu z marszałkiem Sejmu Donald Tusk, kandydat na premiera powyborczej koalicji. Szymon Hołownia zapewnił, że "mamy plan i nadzieję go zrealizować".

W piątek przed południem marszałek Sejmu Szymon Hołownia spotkał się z liderem KO Donaldem Tuskiem w sprawie tzw. drugiego konstytucyjnego kroku powoływania rządu.

Po spotkaniu politycy pojawili się na wspólnym briefingu prasowym. - Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać przede wszystkim o tym, co wydarzy się w Sejmie 11 i 12 grudnia, jak pan premier chce i co Sejm może w tej sprawie zrobić, by proces zrealizowania woli wyborców z 15 października po dwóch miesiącach wreszcie płynnie wszedł w życie - powiedział marszałek Sejmu. - Mamy plan, mam nadzieję, że będziemy w stanie go zrealizować - dodał.

- A poza tym, jak wiecie, tworzy się rząd. Jesteśmy liderami dwóch ugrupowań politycznych, więc tematów do rozmowy z tym związanych też wiele się znajdzie - przekazał Hołownia.

Hołownia: mamy plan i nadzieję go zrealizować TVN24

- Pan marszałek zaproponował scenariusz, który z całą pewnością ułatwi wszystkim skuteczne, efektywne powoływanie nowego rządu. Wszystkim, włączywszy w to pana prezydenta i jego rolę w tym procesie - powiedział Tusk.

- Jak państwo wiecie, 11 grudnia będziemy wysłuchiwali pana premiera Morawieckiego z jego propozycjami dla jego rządu. Uśmiecham się, ale wybaczcie, znacie państwo wszyscy okoliczności pracy rządu Morawieckiego - stwierdził.

Jak kontynuował, "jeśli czas pozwoli 11 grudnia, to 11 grudnia także dokonamy wyboru nowego premiera, jeśli zgodnie z przewidywaniami Mateusz Morawiecki nie uzyska wotum zaufania".

- Tę decyzję będzie podejmował oczywiście pan marszałek, ale chcielibyśmy, też z oglądu na rangę tych zdarzeń, by to odbywało się w dzień albo najpóźniej wieczorem, a niekoniecznie w okolicach północy, bo wiemy ile Polek, Polaków czeka na ten moment takiej ostatecznej zmiany po 15 października - dodał.

Szymon Hołownia, Donald Tusk TVN24

- Spodziewajcie się nowego rządu 11 grudnia, a jeżeli czas na to nie pozwoli, to 12 grudnia. Expose 12 grudnia, a zaprzysiężenie rządu zakładamy 13 grudnia, tak jak pan prezydent zasugerował - poinformował Tusk.

Expose Morawieckiego 11 grudnia o godzinie 10

W środę marszałek Sejmu poinformował, że 11 grudnia o godz. 10 premier Mateusz Morawiecki wygłosi expose, a ok. godz. 15 powinno nastąpić głosowanie nad wotum zaufania dla rządu. Następnie, jak wyjaśnił, ogłosi przerwę, w której będzie oczekiwał na zgłoszenie kandydatur na premiera w drugim konstytucyjnym kroku.

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda zaprzysiągł nowy rząd Mateusza Morawieckiego, utworzony po wyborach parlamentarnych w tzw. pierwszym kroku konstytucyjnym. Premier w ciągu 14 dni od zaprzysiężenia jego gabinetu przedstawia Sejmowi exposé z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Termin ten mija 11 grudnia.

Jeśli w tzw. pierwszym kroku nie uda się wyłonić rządu, inicjatywę przejmuje Sejm. Kandydata na premiera może zgłosić grupa co najmniej 46 posłów. Sejm wybiera premiera i członków rządu większością bezwzględną w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Następnie prezydent powołuje tak wybrany rząd i odbiera od niego przysięgę.

Tusk kandydatem powyborczej koalicji na premiera

W wyborach do Sejmu, które odbyły się 15 października, PiS zdobyło 194 mandaty, co nie daje większości co najmniej 231 posłów. KO zdobyła 157 mandatów, Trzecia Droga - 65, Nowa Lewica - 26, a Konfederacja - 18.

10 listopada doszło do parafowania umowy koalicyjnej przez przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, przewodniczącego Polski 2050 Szymona Hołowni, prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz współprzewodniczących Nowej Lewicy: Włodzimierza Czarzastego i Roberta Biedronia. Kandydatem koalicji na premiera jest Donald Tusk.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:pp/kab

Źródło: PAP, TVN24