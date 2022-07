Tusk i Siemoniak o "wyprowadzeniu prezesa NBP". Politycy w "Kawie na ławę" komentują

Goście "Kawy na ławę" w TVN24 w niedzielę komentowali słowa przedstawicieli opozycji, którzy sugerowali, że należałoby skrócić kadencję prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Poseł KO Jan Grabiec zapowiedział, że w przyszłym tygodniu jego ugrupowanie przedstawi ekspertyzy dotyczące wątpliwości w sprawie prawidłowości powołania Glapińskiego na drugą kadencję. - Nie słyszałem o żadnych ekspertyzach, które by podważały kompetencje prezydenta - odpowiedział Jakub Kumoch z Kancelarii Prezydenta RP.

Podczas piątkowej konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński odniósł się do "serii wypowiedzi polityków" wymierzonych w jego osobę. Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk powiedział w ubiegłym tygodniu w Radomiu, że jeśli PO wygra wybory, "wyprowadzi Glapińskiego z NBP". Mówił też, że na przeszkody prawne związane z ponownym wyborem Glapińskiego na drugą kadencję w Narodowym Banku Polskim wskazywali eksperci Kancelarii Prezydenta.

Tusk: skończy się PiS, skończy się drożyzna ZDJĘCIA ORGANIZATORA

O "wyprowadzeniu prezesa NBP" po wygranych wyborach mówił też w "Faktach po Faktach" poseł PO Tomasz Siemoniak. - Przyjadą silni ludzie i go przekonają do tego, że nie jest prezesem Narodowego Banku Polskiego. To jest sfera elementarnego ładu w państwie. Mamy dublerów nielegalnie wybranego Trybunału Konstytucyjnego, mamy Glapińskiego, który wedle ekspertyz dla prezydenta Dudy nie powinien być na kolejną kadencją prezesem NBP. Takie sprawy trzeba rozwiązywać. Ci wszyscy ludzie powinni grzecznie odejść - powiedział wiceprzewodniczący Platformy w TVN24. - Nadejdzie taki dzień, gdy wygramy wybory i prezes Glapiński przestanie być prezesem NBP - dodał.

Siemoniak o Glapińskim: przyjadą silni ludzie i go przekonają do tego, że nie jest prezesem NBP (wypowiedź z 2 lipca) TVN24

Glapiński poinformował, że departament prawny NBP przygotowuje w tej sprawie "odpowiednie pisma do odpowiednich organów wymiaru sprawiedliwości, aby pociągnąć do odpowiedzialności pana Siemoniaka".

Glapiński o inflacji, finansowaniu polskiej armii i sporze z politykami opozycji TVN24

Grabiec: są wątpliwości dotyczące prawidłowości powołania Glapińskiego na drugą kadencję

Sprawę komentowali goście w "Kawie na ławę" w niedzielę w TVN24. Poseł Koalicji Obywatelskiej Jan Grabiec ocenił, że podstaw do odwołania prezesa Glapińskiego przed końcem kadencji "jest wiele". - Rozpoczynając od wątpliwości dotyczących prawidłowości powołania Adama Glapińskiego na drugą kadencję - mówił. Dodał, że jego ugrupowanie posiada ekspertyzy prawne w tej sprawie, które pokaże "na początku tygodnia".

- Jeśli są konstytucjonaliści, którzy twierdzą, że są bardzo poważne wskazania, które stwierdzają, że to jest bezprawne, co więcej pojawiły się opinie, że decyzje Rady Polityki Pieniężnej mogą być kwestionowane w związku z tym, że osoba nieuprawniona pełni funkcję przewodniczącego rady, to trzeba te wątpliwości wziąć pod uwagę, bo tu chodzi o sytuację ekonomiczną, finansową w Polsce - stwierdził.

Stwierdził, że Glapiński "to jest człowiek, który nie dba ani o sytuację gospodarczą w Polsce, ani nie dba o sytuację ekonomiczną Polaków, on dba jedynie o interesy polityczne rządzącej partii". - To jest sprzeniewierzenie się konstytucyjnej roli prezesa NBP - dodał.

Grabiec: wszystkie decyzje z ostatniego co najmniej roku Adama Glapińskiego doprowadziły do katastrofy, którą mamy dzisiaj TVN24

Kumoch: nie słyszałem o żadnych ekspertyzach, które by podważały kompetencje prezydenta

- Prezydent jest oburzony tymi słowami, które mówią o wyprowadzaniu urzędników państwowych z urzędów i dopóki jest prezydentem, nie będą urzędnicy państwowi wyprowadzani ani w ten sposób, ani w żaden inny sposób nie będzie używana przemoc i nie będą używane metody, które znane są z krajów dalekich od standardów europejskich - mówił Jakub Kumoch z Kancelarii Prezydenta RP. Dodał, że ma nadzieję, że jest to metafora, ale "pewne metafory nie powinny być używane, bo niestety kojarzą się bardzo źle i nie zawsze muszą być odbierane przez wszystkich jako metafory".

Zaapelował, aby "szanować porządek konstytucyjny i szanować funkcjonowanie państwa".

- Prezes Narodowego Banku Polskiego jest powoływany przez Sejm na wniosek prezydenta na nie więcej niż dwie kadencje, koniec, kropka - te rzeczy zostały spełnione - mówił. - Nie słyszałem o żadnych ekspertyzach, które by podważały kompetencje prezydenta w tej sprawie - dodał.

Czarzasty: na pewno powinien stracić swój urząd

- Mamy dwa problemy - stwierdził poseł Lewicy i wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. - Jeden problem to jest ocena pracy pana Glapińskiego oraz sens powołania go na drugą kadencję i tutaj uważam, że mam opinię jednoznaczną. Praca jest fatalna, uważam, że pan Glapiński oszukał naród, jest naprawdę po prostu kłamczuchem - powiedział. Jego zdaniem powołanie go na kolejną kadencję było "złym pomysłem".

Odnosząc się do ewentualnego zakończenia kadencji prezesa NBP powiedział, że "na pewno pan Siemoniak używając tego stwierdzenia nie myślał o siłowym rozwiązaniu". - Może powiedział to niezręcznie, ale rozmawiałem z nim i na pewno o tym nie myślał - dodał.

- Ja bym był bardzo zdystansowany co do takich jednoznacznych gwarancji, że pan Glapiński zostanie odwołany dzień po tym, jak opozycja tę władzę weźmie - ocenił Czarzasty. Stwierdził, że wierzy PO, że ma ekspertyzy w sprawie powołania Glapińskiego, ale on ich nie zna. Zdaniem Czarzastego Glapiński "na pewno powinien stracić swój urząd", chociaż nie jest w posiadaniu takich ekspertyz.

Czarzasty: uważam, że pan Glapiński oszukał naród, jest po prostu kłamczuchem TVN24

