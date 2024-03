Premier Donald Tusk napisał, że "taktyczne głosy" niektórych zwolenników KO na Trzecią Drogę "pozwoliły odsunąć PiS od władzy". Zapowiedział jednak, że w nadchodzących wyborach "jedynym kryterium będą nasze własne przekonania". Niedługo później niemal identyczny wpis opublikował jeden z liderów Lewicy Robert Biedroń. Liderzy Trzeciej Drogi Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiedzieli i wspólnie zaapelowali: "koniec kłótni - do przodu".

Donald Tusk opublikował we czwartek rano wpis mediach społecznościowych, w którym stwierdził, że "taktyczne głosowanie części zwolenników Koalicji Obywatelskiej na Trzecią Drogę pozwoliło nam odsunąć PiS od władzy".

Hołownia i Kosiniak-Kamysz odpowiadają

Szymon Hołownia odpowiedział Tuskowi. "Mieliśmy pokonać PiS raz na zawsze, nie na 100 dni. Polacy chcą od rządu efektów: reformy szpitali, lepszej szkoły i prostych podatków. To cel zapisany w 12 gwarancjach Trzeciej Drogi i Polski 2050. Panie Premierze, dość kłótni - do przodu" - napisał.

Swój wpis opublikował też prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. "Polacy oczekują od rządu konkretów i to gwarantuje Trzecia Droga. Nie czas na przepychanki, tylko intensywną pracę, by przywrócić normalność i zagwarantować Polakom bezpieczeństwo. Dość kłótni, do przodu!" - zaapelował.