"Odległość między słowem a czynem jest naprawdę niewielka". Tusk i Trzaskowski o "piątce Konfederacji"

- To jest język z dawnych faszystowskich czasów. To jest dokładnie to, co PiS robił przez osiem lat - budował podglebie do tego, by tego typu poglądy mogły być reprezentowane, żeby próbować nas ograniczyć, żeby próbować nam dyktować, jak mamy żyć i przede wszystkim do tego, żeby siać nienawiść, żeby siać hejt. Temu wszystkiemu musimy powiedzieć "nie" i dlatego tak kluczowa będzie wasza decyzja. Bo to młode pokolenie rozstrzygnie, kto będzie w Polsce rządził - podkreślił Trzaskowski, zwracając się do zgromadzonych na sali młodych ludzi.