Donald Tusk i Radosław Sikorski biorą udział w "Konferencji o przyszłości Europy"

Sikorski: nie ma lepszego miejsca na dyskusję o przyszłości Europy niż Gdańsk

Jak stwierdził, miejsce w którym zaczęła się II wojna światowa i zaczęła się polska wolność, jest "wymarzonym miejscem do tego, aby rozmawiać o przyszłości Europy". - Bo robotnicy Gdańska domagali się wolności, domagali się kontroli nad swoim życiem i my w ramach Unii Europejskiej też tego potrzebujemy - dodał.

Tusk o Unii Europejskiej jako "synonimie pokoju i wolności"

Donald Tusk, mówiąc o fundamentach unijnej wspólnoty, nawiązał do swoich osobistych doświadczeń związanych z UE. - Unia Europejska to marzenie o Europie dla Polaka z mojego pokolenia, to jest marzenie o pokoju i o wolności, o tym, co w tym miejscu stało się istotą życia i przeżycia politycznego Polaków w roku 1980 - mówił.