Budka zapowiada "autorski scenariusz", przygotowany "w porozumieniu z Tuskiem". Ujawni w sobotę

To będzie ważny dzień dla Polski, dla Platformy Obywatelskiej i dla całej opozycji - tak o zaplanowanym na sobotę posiedzeniu Rady Krajowej PO mówił w piątek przewodniczący partii Borys Budka. Po obradach prezydium zarządu zapowiedział, że w sobotę "zostanie zaprezentowany konkretny scenariusz". - To jest mój autorski scenariusz w porozumieniu z przewodniczącym Donaldem Tuskiem, włączający go bardzo mocno do krajowej polityki - wyjaśnił.