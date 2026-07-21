Polska Donald Tusk rozmawiał z nowym premierem Wielkiej Brytanii Oprac. Filip Czerwiński |

Burnham: będziemy pomagać ludziom żyć dobrze Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ANDY RAIN

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"Przed chwilą odbyłem przyjazną i obiecującą rozmowę telefoniczną z premierem Wielkiej Brytanii Andym Burnhamem. Jestem przekonany, że nasze rządy będą kontynuować bliską i doskonałą współpracę w najważniejszych dziś sprawach" - napisał premier Donald Tusk po angielsku na platformie X.

I just had a friendly and promising phone call with the UK Prime Minister Andy Burnham. I am confident that our governments will continue close and excellent cooperation on today’s most important issues. — Donald Tusk (@donaldtusk) July 21, 2026 Rozwiń

W poniedziałek Tusk pogratulował Burnhamowi w serwisie X objęcia urzędu. "Życzę Panu wiele siły i sukcesów w nowej roli. Polska i Wielka Brytania to bliscy przyjaciele i sojusznicy. Z niecierpliwością oczekuję współpracy z Panem na rzecz bezpieczniejszej i silniejszej Europy" - napisał szef polskiego rządu.

Nowy premier Wielkiej Brytanii

Andy Burnham został w poniedziałek 59. premierem Wielkiej Brytanii, zastępując Keira Starmera. Jest siódmym w brytyjskiej historii laburzystą na tym stanowisku oraz siódmym szefem brytyjskiego rządu od czasu referendum brexitowego w 2016 roku. Jest także pierwszym współczesnym brytyjskim premierem, który otwarcie przyznaje, że jest katolikiem.

56-letni Burnham, były burmistrz Manchesteru, obejmując urząd premiera, zapowiedział, że jego rządy przyniosą "największe zmiany od czterdziestu lat", zarówno w sferze polityki, jak i gospodarki. Podkreślił, że chce zerwać z dziedzictwem lat 80., kiedy "władzę polityczną scentralizowano, a władzę gospodarczą sprywatyzowano". Burnham dodał, że chce "ponownego uprzemysłowienia kraju" i transferu władzy z centrum ku regionom i krajom Zjednoczonego Królestwa.