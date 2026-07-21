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Polska

Donald Tusk rozmawiał z nowym premierem Wielkiej Brytanii

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Andy Burnham
Burnham: będziemy pomagać ludziom żyć dobrze
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ANDY RAIN
Donald Tusk i Andy Burnham rozmawiali we wtorek przez telefon. Szef polskiego rządu ocenił rozmowę jako "przyjazną i obiecującą". Wyraził przekonanie, że oba kraje będą doskonale współpracować.

"Przed chwilą odbyłem przyjazną i obiecującą rozmowę telefoniczną z premierem Wielkiej Brytanii Andym Burnhamem. Jestem przekonany, że nasze rządy będą kontynuować bliską i doskonałą współpracę w najważniejszych dziś sprawach" - napisał premier Donald Tusk po angielsku na platformie X.

W poniedziałek Tusk pogratulował Burnhamowi w serwisie X objęcia urzędu. "Życzę Panu wiele siły i sukcesów w nowej roli. Polska i Wielka Brytania to bliscy przyjaciele i sojusznicy. Z niecierpliwością oczekuję współpracy z Panem na rzecz bezpieczniejszej i silniejszej Europy" - napisał szef polskiego rządu.

Nowy premier Wielkiej Brytanii

Andy Burnham został w poniedziałek 59. premierem Wielkiej Brytanii, zastępując Keira Starmera. Jest siódmym w brytyjskiej historii laburzystą na tym stanowisku oraz siódmym szefem brytyjskiego rządu od czasu referendum brexitowego w 2016 roku. Jest także pierwszym współczesnym brytyjskim premierem, który otwarcie przyznaje, że jest katolikiem.

56-letni Burnham, były burmistrz Manchesteru, obejmując urząd premiera, zapowiedział, że jego rządy przyniosą "największe zmiany od czterdziestu lat", zarówno w sferze polityki, jak i gospodarki. Podkreślił, że chce zerwać z dziedzictwem lat 80., kiedy "władzę polityczną scentralizowano, a władzę gospodarczą sprywatyzowano". Burnham dodał, że chce "ponownego uprzemysłowienia kraju" i transferu władzy z centrum ku regionom i krajom Zjednoczonego Królestwa.

Źródło: PAP
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Tagi:
Wielka BrytaniaDonald TuskAndy BurnhamDyplomacjaRząd
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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