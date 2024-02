Tusk do republikańskich senatorów USA: wstydźcie się

czytaj dalej

"Zgłaszałem ten problem wielokrotnie, a kiedy zobaczyłem, że nikt nie interweniuje, stwierdziłem, że zadziałam sam". Jak postanowił, tak zrobił - Claudio Trenta, mieszkaniec Lombardii we Włoszech, sam załatał dziurę na skrzyżowaniu dwóch ulic. Dwa tygodnie później dostał za to wysoki mandat i wezwanie do "przywrócenia fragmentu jezdni do poprzedniego stanu". Sąd z Monzy we wtorek wydał wyrok w sprawie interwencji seniora. Mężczyzna nie będzie musiał płacić kary.