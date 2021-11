Donald Tusk do Mateusza Morawieckiego: migranci to nie jest polityczne złoto, pandemia to nie biznes

Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk opublikował w poniedziałek wpis na Twitterze, w którym zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego, by nie myślał, "jak zarobić na dramatach i problemach Polaków, tylko jak je rozwiązać".

"Mateuszu, migranci to nie jest polityczne złoto, pandemia to nie biznes, aborcja nie spadła wam z nieba. Nie myśl, jak zarobić na dramatach i problemach Polaków, tylko jak je rozwiązać!" - napisał szef Platformy Obywatelskiej, zwracając się do premiera Mateusza Morawieckiego.

Tusk nawiązał do najnowszej odsłony afery mailowej

Pisząc "aborcja nie spadła wam z nieba" Tusk nawiązał do najnowszej odsłony afery mailowej, w której ujawniona została domniemana korespondencja między szefem Centrum Informacyjnego Rządu Tomaszem Matynią a premierem Mateuszem Morawieckim i jego doradcami. Chodziło o to, jak wykorzystać politycznie propozycję Platformy Obywatelskiej w sprawie prawa aborcyjnego. "Spadła nam dziś z nieba kwestia aborcji"- miał napisać szef CIR do prezesa Rady Ministrów.

Reakcje polityków PiS

Do wpisu odnieśli się politycy obozu rządzącego. "Kanalia" - skomentował na Twitterze wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker.

"Zabulgotało w szambie" - napisał poseł Rafał Bochenek, były rzecznik rządu.

Europoseł Patryk Jaki pytał, w odpowiedzi na wpis Tuska: "Czy to nie poseł z klubu PO biegał po granicy z siatką zapraszając tych ludzi? Czy to nie Pana zaplecze medialne apeluje o ich wpuszczenie i manipuluje faktami? Łukaszenka nie zwoziłby tych ludzi, gdyby nie był pewny, że tak wiele osób w Polsce od Was stanie w ich obronie".

Tłumy ludzi na granicy z Białorusią

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn poinformował w poniedziałek rano o dużej grupie migrantów, która planuje przekroczyć granicę Białorusi z Polską. Komentując wydarzenia stwierdził, że rozpoczęła się "największa do tej pory próba masowego siłowego wejścia na teren Polski". Na zamieszczonym przez niego nagraniu było widać, jak wzdłuż drogi maszeruje grupa kilkuset osób z bagażami.

Nagranie MON z okolic Kuźnicy Ministerstwo Obrony Narodowej

W związku z zaistniałą sytuacją premier zwołał pilny sztab kryzysowy. Poza Mateuszem Morawieckim wzięli w nim udział: wicepremier ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński, szef MSWiA Mariusz Kamiński, szef MON Mariusz Błaszczak, szef BBN Paweł Soloch, a także przedstawiciele właściwych służb. Ponadto w spotkaniu udział bierze szef MSZ Zbigniew Rau oraz wiceszef tego resortu Piotr Wawrzyk.

