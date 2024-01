Tusk do Kaczyńskiego: To się skończyło, Jarosławie. Nigdy nie wróci

W środę przed południem po raz pierwszy w tym roku zebrała się Rada Ministrów. Po posiedzeniu na konferencji wystąpił premier Donald Tusk. Odpowiadając na pytania dziennikarzy, komentował między innymi sytuację w mediach publicznych i sprawę Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, skazanych polityków PiS.

Posiedzenie rozpoczęło się około godziny 11, a konferencja Donalda Tuska o godzinie 14. Premier poinformował między innymi o decyzji w sprawie szefa Lasów Państwowych, nowym dyrektorem generalnym zostanie Witold Koss.

Posiedzenie rządu PAP/Paweł Supernak

Tusk: włos się jeży, kiedy odkrywamy czarne strefy działania do niedawna rządzących

Premier zapowiedział, że "po następnej Radzie Ministrów przedstawi informacje dotyczące nadużyć finansowych, łamania zasad współżycia społecznego w wielu instytucjach państwowych". - Włos się jeży na głowie, kiedy krok po kroku odkrywamy szare i czarne sfery działania i tej pazerności finansowej do niedawna rządzących Polską - powiedział.

Ujawnił, że podczas posiedzenia Rady Ministrów "otrzymał informację o zupełnie niebywałych sytuacjach w instytucjach takich jak Krajowy Zasób Nieruchomości". Jak zaznaczył, o sprawie poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Tusk: są dwie motywacje działania PiS w mediach publicznych

Tusk odpowiadał na pytania dziennikarzy między innymi o sytuację w mediach publicznych. Mówił, "dlaczego z taką zaciekłością PiS i funkcjonariusze PiS-u, pracujący głównie w telewizji publicznej, będą bronić tego stanu posiadania".

- Są dwie motywacje. Pierwsza została częściowo już ujawniona, czyli te bezprecedensowe nadużycia finansowe związane z zupełnie niebywałymi zarobkami czołowych funkcjonariuszy PiS-owskiej propagandy w telewizji - powiedział. Druga motywacja, o której mówił Tusk, to motywacja polityczna.

- Oni wzięli pod but wszystkie media publiczne i wykorzystywali je nie tylko do prowadzenia nieuczciwej kampanii, agresywnej kampanii, negatywnej wobec swoich oponentów. Czasami te media były też wykorzystywane do zaszczuwania ludzi - stwierdził premier.

Tusk o sytuacji w mediach publicznych TVN24

Tusk do Kaczyńskiego: To się skończyło, Jarosławie. Nigdy nie wróci

Tusk komentował też sprawę Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, skazanych polityków PiS. - Mamy do czynienia z ludźmi, którzy według wyroku sądu nadużyli w sposób niedopuszczalny władzy z krzywdą dla ludzi - Wąsik i Kamiński. I mamy człowieka, który przed chwilą rządził Polską i który mówi, że trzeba ukarać sędziów, którzy ośmielili się ukarać jego kolegów - powiedział, odnosząc się do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Zdaniem Tuska "bardziej klarownej definicji umysłu Jarosława Kaczyńskiego nie można zbudować".

- Ja nie mam żadnej wątpliwości, że Kaczyński chciałby, żeby o tym, co jest dobre, a co złe, co zgodne z prawem, a co niezgodne z prawem, kogo karać, a kogo ułaskawiać, mógł decydować zawsze on i jego partyjna wierchuszka. To bez wątpienia jest jego idealny model zarządzania państwem. Mam dla niego informację. To się skończyło, Jarosławie i to nigdy nie wróci - zwrócił się do prezesa PiS.

Donald Tusk: to, co powiedział Pietrzak, jest nieakceptowalne moralnie, prawnie, politycznie

Szef rządu odniósł się również do wypowiedzi Jana Pietrzaka, który w Telewizji Republika powiedział między innymi, że "mamy baraki dla imigrantów: w Auschwitz, Majdanku, Treblince, Stutthofie".

Tusk przypomniał, że minister sprawiedliwości, prokurator generalny zajął się już sprawą słów Pietrzaka. - Dla mnie kwestia jest ewidentna. To, co powiedział pan Pietrzak w Telewizji Republika, jest nieakceptowalne moralnie, prawnie, politycznie - ocenił.

- Ja tutaj wprost zapytam pana prezydenta Andrzeja Dudę, co kazało mu odznaczyć najwyższym odznaczeniem państwowym pana Pietrzaka, który tego typu wypowiedzi prezentuje od lat? To nie jest wypadek przy pracy. To nie jest tak, że panu Pietrzakowi się nagle coś w głowie pokręciło i nagle, z dnia na dzień, stał się antysemitą czy człowiekiem o tak skrajnie negatywnych, agresywnych poglądach. On od lat prezentuje dokładnie ten sposób myślenia - powiedział premier. Zaznaczył, że "to nie tylko było tolerowane przez władzę, to było nagradzane przez władzę".

- To najwyższe odznaczenie dla pana Pietrzaka, które odebrał z rak prezydenta Dudy, jest tego najbardziej spektakularną ilustracją. Tego typu ludzie, tego typu poglądy były przez ostatnich kilka lat w Polsce nagradzane, promowane, wspierane przez prezydenta, premiera (Mateusza) Morawieckiego, prezesa (Jarosława) Kaczyńskiego i dlatego ciągle jesteśmy świadkami i w jakimś sensie ofiarami tego ohydnego języka, który się wylewa już nie z mediów publicznych, ale ciągle ten głos jest dość donośny - dodał.

Tusk o słowach Pietrzaka TVN24

Autor:ads, akr//mrz

Źródło: PAP, TVN24