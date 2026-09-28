Polska Donald Tusk cytuje wiersz Juliana Tuwima "Lokomotywa". Podsumował pracę prokuratury Oprac. Kamila Grenczyn |

Donald Tusk: ludzie oczekują szybkich zmian Źródło zdj. gł.: PAP/Łukasz Gągulski

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Donald Tusk opublikował w poniedziałek na platformie X nagranie, które rozpoczął od recytacji fragmentu "Lokomotywy", wiersza autorstwa Juliana Tuwima. - "Najpierw powoli, jak żółw ociężale, ruszyła maszyna po szynach ospale. Szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem, i kręci się, kręci się koło za kołem" - mówił szef rządu.

- Już wam kiedyś czytałem Tuwima, ale tak jest właśnie z rozliczeniami. Pewnie wydaje wam się, że idzie za wolno. Tak, tak, wiem to wszystko, ale zobaczcie na liczby: 314 spraw w toku. W 152 sprawach przedstawiono zarzuty 678 podejrzanym. Łącznie 1598 zarzutów. I zabezpieczono majątek o wartości ponad 484 milionów złotych - wymieniał Tusk.

Nie sprecyzował jednak, które sprawy ma na myśli.

314 spraw, 678 podejrzanych, 1598 zarzutów i ponad 484 mln zł zabezpieczonego majątku. pic.twitter.com/jHzLKAni1y — Donald Tusk (@donaldtusk) September 28, 2026 Rozwiń

Tusk o "drugim daniu i deserze, nie tylko żurku"

Premier zakończył, przypominając: - Mówiłem wam, że będzie drugie danie i deser, nie tylko żurek.

Nawiązał w ten sposób nie tylko do nazwiska ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, lecz także do nagrania opublikowanego w październiku 2025 roku, na którym widać było, jak je zupę. - Niezły ten żurek, co? I będzie jeszcze drugie danie i deser - powiedział wtedy.

Dzień przed tamtym nagraniem minister sprawiedliwości Waldemar Żurek skierował do Sejmu liczący 158 stron wniosek o uchylenie immunitetu i tymczasowe aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości, a obecnie posła Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Według prokuratury Ziobro miał popełnić łącznie 26 przestępstw, w tym założyć i kierować zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości, która przywłaszczyła ponad 150 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Pod koniec lipca tego roku drogą dyplomatyczną skierowany został wniosek o ekstradycję i tymczasowe aresztowanie byłego szefa MS ze Stanów Zjednoczonych.