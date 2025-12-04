Tusk "przedstawi pilną informację"

Donald Tusk: Polska otrzyma 44 miliardy euro na zakup dronów z programu SAFE Źródło: TVN24

Szef polskiego rządu o tym, że wystąpił do marszałka Sejmu z wnioskiem poinformował w serwisie X. "Zwróciłem się do Marszałka Włodzimierza Czarzastego z wnioskiem o utajnienie pierwszego piątkowego punktu posiedzenia Sejmu, podczas którego przedstawię pilną informację dotyczącą bezpieczeństwa państwa" - napisał.

Zwróciłem się do Marszałka Włodzimierza Czarzastego z wnioskiem o utajnienie pierwszego piątkowego punktu posiedzenia Sejmu, podczas którego przedstawię pilną informację dotyczącą bezpieczeństwa państwa. — Donald Tusk (@donaldtusk) December 4, 2025 Rozwiń

W piątek w Sejmie zaplanowano blok głosowań, między innymi poprawek do ustawy budżetowej na przyszły rok.

Polskie służby o rosyjskiej działalności

W ostatnich miesiącach polskie służby alarmowały o wzmożonej aktywności Rosji zarówno w Polsce, jak i w innych państwach Unii Europejskiej, które zmagały się między innymi z naruszeniami przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

We wrześniu rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Część z nich została zestrzelona. Z kolei 15 i 16 listopada doszło do aktów dywersji na infrastrukturę kolejową. Na trasie kolejowej Warszawa – Dorohusk w miejscowości Mika na Mazowszu (powiat garwoliński) eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. W innym miejscu, niedaleko stacji kolejowej Gołąb na Lubelszczyźnie (powiat puławski) pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej. Prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące aktów dywersji na polskiej kolei

