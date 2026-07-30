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Polska

Donald Tusk: byliśmy gotowi do zestrzelenia rakiety, która spadła w okolicach Tarnawy-Kolonii

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Donald Tusk
Tusk: byliśmy gotowi do zestrzelenia rakiety, która spadła w okolicach miejscowości Tarnawa-Kolonia
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Karol Zienkiewicz
Mamy poważne zdarzenie. Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia - powiedział premier Donald Tusk. Jak przekazał, nie ma informacji o ofiarach ani stratach. O szczegółach naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej mówili też szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych generał Ireneusz Nowak.

- W czasie masywnych nalotów ze strony Rosji na Ukrainę doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej - powiedział premier Donald Tusk, otwierając posiedzenie specjalnego zespołu powołanego w sprawie wydarzeń z Lubelszczyzny.

- Mamy poważne zdarzenie. Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia. Nie ma żadnych informacji, na szczęście, ani o ofiarach, ani o stratach - mówił.

Pocisk spadł na lubelszczyźnie
Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP
Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP
Szczątki obiektu
Szczątki obiektu
Źródło zdjęcia: TVN24
Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP
Szczątki obiektu
Szczątki obiektu
Źródło zdjęcia: TVN24
Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP
Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP
Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP
Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Źródło zdjęcia: TVN24
Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Źródło zdjęcia: TVN24
Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Źródło zdjęcia: TVN24
Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Źródło zdjęcia: TVN24
Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Źródło zdjęcia: TVN24
Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Źródło zdjęcia: TVN24
Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Źródło zdjęcia: TVN24
Tarnawa-Kolonia
Tarnawa-Kolonia
Źródło zdjęcia: TVN24
Tarnawa-Kolonia
Tarnawa-Kolonia
Źródło zdjęcia: TVN24
Tarnawa-Kolonia
Tarnawa-Kolonia
Źródło zdjęcia: TVN24
Tarnawa-Kolonia
Tarnawa-Kolonia
Źródło zdjęcia: TVN24
Tarnawa-Kolonia
Tarnawa-Kolonia
Źródło zdjęcia: TVN24
Tarnawa-Kolonia
Tarnawa-Kolonia
Źródło zdjęcia: TVN24

Co spadło w Tarnawie-Kolonii na Lubelszczyźnie? Donald Tusk o szczegółach

Szef rządu przekazał, że "pierwsze informacje wskazują jednoznacznie, że odpowiednie służby, przede wszystkim wojsko, nasi piloci, nasze samoloty zadziałały bardzo szybko i sprawnie". - Nie było bezpośredniego zagrożenia w związku z tym, że rakieta spadła w terenie niezabudowanym - powiedział.

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Moment upadku "niezidentyfikowanego obiektu" w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Źródło: bilgoraj.com.pl

- Byliśmy gotowi do zestrzelenia tej rakiety w przypadku, gdyby kontynuowała swój lot - poinformował premier. Tusk przekazał, że "na razie wszystko to wskazuje, że mamy do czynienia z pociskiem balistycznym Ch-101, rosyjskim". - Ale też nie wyprzedzamy efektów szczegółowego badania - zaznaczył. 

- Chcę zapewnić państwa, że od momentu, kiedy pojawiły się te zagrożenia, wszystkie służby starały się pracować jak najintensywniej. Jesteśmy z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem w stałym kontakcie - powiedział premier. Zaznaczył, że Kosiniak-Kamysz i on rozmawiali o sytuacji także z prezydentem Karolem Nawrockim. - Jak wiecie, w takich momentach najważniejsza jest pełna koordynacja, współpraca i nie ma mowy o jakichkolwiek kłopotach, jeśli chodzi o współpracę wszystkich instytucji państwowych - dodał szef rządu.

- Generał Ireneusz Nowak (Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych - red.) poinformował mnie, że myśliwce ukraińskie do samej polskiej granicy starały się przechwycić i zatrzymać pociski, które zmierzały w polską stronę. To pokazuje jak ważna jest współpraca z naszymi sojusznikami - powiedział premier.

Donald Tusk mówił o tym, co stało się w Tarnawie-Kolonii
Donald Tusk mówił o tym, co stało się w Tarnawie-Kolonii
Źródło zdjęcia: PAP/Karol Zienkiewicz

Tusk przekazał później we wpisie w mediach społecznościowych, że jest w kontakcie z europejskimi liderami w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni. "Wszyscy deklarują pełną solidarność i gotowość wszelkiej pomocy" - napisał. 

Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował z kolei, że po odprawie ze służbami premier udaje się na miejsce, w którym spadł pocisk. Przed godziną 12 premier dojechał na miejsce.

Władysław Kosiniak-Kamysz o obiekcie, który spadł na Lubelszczyźnie

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który również bierze udział w posiedzeniu zespołu, powiedział, że w sprawie ewentualnego zestrzelenia obiektu "Dowódca Operacyjny (Rodzajów Sił Zbrojnych generał Ireneusz Nowak) był w pełnej gotowości, miał wszystkie uprawnienia do wydania takiej decyzji". Kosiniak-Kamysz przekazał, że "był to jeden z największych ataków na zachodnią część Ukrainy". Rosja - według relacji szefa MON - ostatniej nocy wystrzeliła "kilkadziesiąt" pocisków CH-101 w kierunku Ukrainy. 

- To dla nas jest absolutny priorytet - analiza sytuacji, przekazywanie informacji, podejmowanie decyzji. To jest schemat działania, który został przyjęty i sprawdził się dzisiejszej nocy po raz kolejny - powiedział, wskazując także, że wszystkie służby są zintegrowane - zarówno siły zbrojne, jak i policja, straż pożarna oraz służby wywiadowcze.

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Lublin

Wojsko o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej

O szczegółach naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej poinformował Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych generał Ireneusz Nowak. Przekazał, że Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy "około 20-22 rakiet Ch-101". - Sekwencja zdarzenia jest taka, że z tej całej salwy pocisków wystrzelonych przeciwko Ukrainie wychwyciliśmy dwa, które bezpośrednio zagrażały i stwarzały ryzyko naruszenia przestrzeni powietrznej Polski - relacjonował.  

Posiedzenie zespołu koordynacyjnego z udziałem przedstawicieli służb w Lublinie
Posiedzenie zespołu koordynacyjnego z udziałem przedstawicieli służb w Lublinie
Źródło zdjęcia: PAP/Karol Zienkiewicz

Generał Nowak tłumaczył, że przed godziną 3.40 jednemu z F-16 wydano polecenie, aby leciał w kierunku obiektu, który naruszył polską przestrzeń, przechwycił go i dokonał jego identyfikacji. - Złożyło się tak, że nasz myśliwiec F-16 i pilot tego myśliwca znalazł się dokładnie w momencie i w miejscu upadku, kiedy ten pocisk uderzył w ziemię. Gdyby ta rakieta kontynuowała lot, podjęta byłaby decyzja o zestrzeleniu tej rakiety. Natomiast rakieta upadła w terenie niezamieszkałym, niezabudowanym, nie stwarzając ryzyka - relacjonował. 

Generał Ireneusz Nowak o szczegółach naruszenia polskiej przestrzeni
Źródło: TVN24

Alarm i krater. Co się wydarzyło w nocy w Lublinie i Taranawie-Kolonii?

W czwartek w nocy w Lublinie i innych częściach województwa lubelskiego uruchomiono syreny alarmowe z powodu "informacji o prawdopodobnym uderzeniu z powietrza".

W miejscowości Tarnawa-Kolonia policja odkryła "krater". Wojsko poinformowało o "niezidentyfikowanym obiekcie", który spadł w tym miejscu. - Odpowiednie służby badają szczątki tego obiektu i będą informować, co to było - przekazał w TVN24 rzecznik Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych ppłk Jacek Goryszewski.

Jak twierdzi szef ukraińskiego MSZ, w polską przestrzeń powietrzną wleciał rosyjski pocisk manewrujący Ch-101. Pocisk o tej samej nazwie wymienił później premier Donald Tusk.

Źródło: TVN24, PAP
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Tagi:
LublinDonald TuskWojsko
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
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