Tusk: Przygotujemy wniosek o wotum nieufności wobec Ziobry. Powinniśmy pozbyć się tego szkodnika

Szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zapowiedział, że przygotuje wniosek o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Jest to związane z jego antyunijnymi działaniami. - Widać, że jest gotowy do tej politycznej zbrodni, czyli do podważenia polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Ziobro jest oczywistym kandydatem do usunięcia z tego rządu, jeśli chcemy zapobiec czarnemu scenariuszowi - mówił Tusk.

Były premier i były szef Rady Europejskiej, obecnie szef PO Donald Tusk, rozmawiał z dziennikarzami w Gdańsku w 18. rocznicę przystąpienia Polski do UE.

Jego zdaniem "to jest ten moment, kiedy powinniśmy złożyć wotum nieufności wobec ministra Ziobry i pozbyć się tego szkodnika". - Ceną, którą zapłacimy wszyscy za utrzymywanie tego polityka u władzy, może być utrata naszego europejskiego statusu - ocenił. Ziobro kilka dni temu przedstawił Radzie Ministrów propozycję skierowania do Komisji Europejskiej wniosku o zawieszenie w całości bądź w części polskiej składki do budżetu Unii Europejskiej.

- Minister Ziobro gra tą kartą europejską, tym szantażem. Widać, że jest gotowy do tej politycznej zbrodni, czyli do podważenia polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Może to robić dlatego, że jest integralną częścią tej ekipy. Kiedy patrzę na cały PiS, na całą Zjednoczoną Prawicę, to są różne postawy. Od radykalnie antyeuropejskich po eurosceptyczne. Ale tak naprawdę wszystkich ich - Kaczyńskiego, Ziobrę, Morawieckiego - uwiera Unia Europejska i nigdy tego nie ukrywali - mówił Tusk.

Tusk: widać, że Ziobro jest gotowy do tej politycznej zbrodni, czyli do podważenia polskiego członkostwa w UE TVN24

Ocenił, że "ten, kto dzisiaj podważa obecność polski w Unii Europejskiej, osłabia integrację europejską, wypełnia jeden do jednego intencje i polecenia Putina".

Tusk: przygotujemy wniosek o wotum nieufności wobec Ziobry

Zdaniem Tuska "Ziobro jest oczywistym kandydatem do usunięcia z tego rządu, jeśli chcemy zapobiec czarnemu scenariuszowi". - Dlatego będę proponował partnerom w opozycji, by wspólnie złożyć wotum nieufności wobec Ziobry. Niech to będzie bardzo mocny sygnał, że nigdy nie pogodzimy się z tym niebezpiecznym kursem europejskim - zapowiedział.

Dopytywany, kiedy taki wniosek zostanie złożony, odparł, że "zostanie przygotowany na najbliższym posiedzeniu Sejmu".

- Szkoda każdej chwili. Każdego dnia tracimy pieniądze. Powinniśmy dostać pieniądze, a płacimy kary. Idiotyczne posunięcia Ziobry i aprobata Kaczyńskiego dla takiej polityki powodują, że codziennie tracimy miliony euro i czekamy na miliardy euro - podkreślał.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro PAP/Rafał Guz

