Polska Tusk o "ostatecznej decyzji" w sprawie nowego traktatu. Podał datę

Tusk: 27 maja dojdzie do podpisania traktatu między Polską, a Wielką Brytanią

W poniedziałek premier Donald Tusk wziął udział w odbywającym się w Erywaniu 8. szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Jak przekazał na konferencji prasowej w czasie powrotu z tego wydarzenia, kluczową rolę odegrały między innymi jego rozmowy z szefem rządu Wielkiej Brytanii.

- Podjęliśmy decyzję ostateczną z panem premierem (Keirem - red.) Starmerem, że dojdzie do podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią - mówił Tusk. Przekazał, że ma zostać podpisany 27 maja.

- Będzie to traktat realnie wzmacniający naszą współpracę, szczególnie w dziedzinie obronności, ale nie tylko - zapowiedział premier. - Jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i w dziedzinie szeroko pojętej obronności - dodał.

Premier Donald Tusk na konferencji prasowej po szczycie w Erywaniu

Tusk: Polska będzie pracować na rzecz zbliżenia Wielkiej Brytanii z Unią

Tusk mówił też, że Wielkiej Brytanii zależy na znalezieniu "rzetelnego adwokata" w sprawie ponownego zbliżenia się do Unii Europejskiej. Szef polskiego rządu przekazał, że Keir Starmer usłyszał od niego "pozytywną odpowiedź" na prośbę, by Polska została liderem takiego procesu.

- Jak mi powiedział premier Starmer, nastroje odwróciły się radykalnie i dzisiaj w Wielkiej Brytanii wyraźna większość żałuje brexitu i chciałaby możliwie intensywnego zacieśnienia więzi z Unią Europejską - przekazał Tusk. - Polska ze względów geopolitycznych i tradycyjnie też ze względu na wciąż dużą ilość rodaków w Wielkiej Brytanii, będzie pracowała na rzecz takiego zbliżenia - zadeklarował.

Tusk: w najbliższym czasie udam się do Kanady

Szef polskiego rządu spotkał się w Erywaniu też z kanadyjskim premierem Markiem Carneyem. - Ustaliliśmy nowe formy współpracy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, współpracę militarną, w energetyce, w tym energetyce nuklearnej i odnawialnej - powiedział. Dodał, że "zintensyfikujemy też współpracę naszych służb specjalnych".

- Ustaliliśmy, że w najbliższym czasie udam się z oficjalną wizytą do Kanady, żeby dopieścić wszystkie szczegóły tych umów i nowych wyniesionych na wyższy poziom relacji z Kanadą - dodał.

