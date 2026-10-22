Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Decyzje Donalda Trumpa "nie leżą w interesie Polski". Politycy PiS nabierają wody w usta

|
Prezydent USA Donald Trump podczas rozmowy z dziennikarzami
Trump wspiera Putina i krytykuje Zełenskiego. Reakcje polityków PiS
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: SHAWN THEW/PAP/EPA
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Decyzje prezydenta USA Donalda Trumpa nie znajdują akceptacji u Polaków - aż dwóch na trzech uważa, że nie służą one interesom Polski. Patrząc na decyzje amerykańskiego przywódcy, działania sprzyjające bardziej Rosji niż Ukrainie, jego słowa i zapowiedzi, trudno z tym polemizować. Warto w związku z tym zadać pytanie, czy polemizuje z tym PiS. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Nie jest łatwym zadaniem bronić decyzji Donalda Trumpa i jednocześnie mówić o Rosji jako o agresorze. - Nas też to w jakiś sposób razi, że Władimir Putin ma dostęp do ucha wielu ważnych przywódców światowych - powiedział rzecznik PiS Rafał Bochenek. - Żeby w jakiś sposób ujarzmić Rosję, też trzeba z nią prowadzić jakąś rozmowę - dodał jednak.

- Absolutnie nie popieram tych ostatnich decyzji Donalda Trumpa. Tylko szaleniec mógłby je poprzeć - mówi z kolei jego partyjna koleżanka Agnieszka Wojciechowska van Heukelom. Jak się okazuje o tak radykalne oceny w Prawie i Sprawiedliwości wciąż trudno.

Bochenek pytany o ostatnie działania Trumpa odpowiada, że on by "z tego nie wyciągał jeszcze daleko idących wniosków", a Michał Wójcik sugeruje, że "zamiast forować pewne rzeczy i mówić co i jak, że jesteśmy pewni, raczej bym zachował się w sposób bardzo powściągliwy".

W podobnym tonie z nieskrywaną ostrożnością słychać głosy z prezydenckiego pałacu. Rafał Leśkiewicz w Radiu Zet powiedział, że nie sądzi, "żeby ruch prezydenta prowadził do podważenia naszego bezpieczeństwa, w sposób bezpośredni".

W sondażu IBRiS dla Rzeczpospolitej ponad 66 procent pytanych uważa, że polityka Donalda Trumpa nie służy interesom Polski.

Koalicja Obywatelska przypomina, jak PiS cieszył się ze zwycięstwa Trumpa

- To jest przestroga dla wszystkich polskich polityków, żeby nie klaskać politykom z zagranicy - powiedział Sławomir Nitras z Koalicji Obywatelskiej. Bo choć sondaże pokazują jedno, to Koalicja Obywatelska przypomina, jak tuż po wyborze Donalda Trumpa na prezydenta politycy PiS w Sejmie skandowali jego nazwisko.

- Trudno powiedzieć jaką politykę realizuje (Trump), bo on rano realizuje bardzo często inną niż wieczorem, ale takiego sobie idola wybrali i dzisiaj z tym kłopotem żyją - stwierdził Nitras.

W ostatnim czasie Trump nie tylko złagodził restrykcje nałożone na Rosję. Z Waszyngtonu słychać też naciski na Ukrainę, by ta ograniczyła ataki na rosyjskie rafinerie.

Politycy PiS unikają krytyki Trumpa

- To nie zmienia faktu, że w dalszym ciągu konsekwentnie uważam, że sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jest gwarantem naszego bezpieczeństwa - zastrzegła Wojciechowska van Heukelom.

Tylko, że sojuszniczej roli Stanów Zjednoczonych nikt nie podważa, bo chodzi zupełnie o coś innego. - Polityka "America First" nie zawsze jest dobra dla Polski. I trzeba uczciwie patrzeć na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, a nie tak ślepo, jak robią to politycy PiS-u - oceniła Agnieszka Pomaska z Koalicji Obywatelskiej.

Choć, jak słychać z Pałacu Prezydenckiego, Karol Nawrocki zawsze powtarza Trumpowi, że Putinowi wierzyć nie można. Leśkiewicz twierdzi, że "ustalenia podejmowane z Federacją Rosyjską zawsze należy traktować z dużą ostrożnością".

Z drugiej strony o ustaleniach na linii Waszyngton-Moskwa dotyczących rosyjskiej ropy słyszymy od Leśkiewicza, że "sprawy polityki wewnętrznej Stanów Zjednoczonych załatwia prezydent".

- Te wszystkie decyzje nie leżą w interesie Polski dziś, tu i teraz - skomentował Andrzej Szejna z Nowej Lewicy.

Prezydent USA Donald Trump podczas rozmowy z dziennikarzami
Prezydent USA Donald Trump podczas rozmowy z dziennikarzami
Źródło zdjęcia: SHAWN THEW/PAP/EPA

PiS decyzje Donalda Trumpa tłumaczy zbliżającymi się listopadowymi połówkowymi wyborami w Stanach Zjednoczonych i słabnącymi sondażami poparcia amerykańskiego prezydenta.

- Powinni dzisiaj powściągnąć emocje i spróbować z rządem znaleźć kompromis w sprawach zagranicznych, bo to jest chyba najlepsze wyjście też dla nich z tej trudnej sytuacji w jakiej się znaleźli, a na pewno to jest najlepsze rozwiązanie dla Polski - ocenił Nitras.

Źródło: TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Prawo i SprawiedliwośćUSADonald Trump
Czytaj także:
Protest kobiet w Bieszczadach (28.10.2020r.)
Tysiące kobiet wyszło na ulice. Co zostało z tego gniewu?
Martyna Sokołowska
Gyorgy Matolcsy
Węgry wydają międzynarodowy list gończy. Sprawa z czasów Orbana
BIZNES
Mężczyzna jest podejrzany o atak maczetą na sąsiada
Krwawy atak na sąsiada. Napastnik miał maczetę
WARSZAWA
imageTitle
Kosmiczny gol Realu. "Jedno dotknięcie i bum"
EUROSPORT
pieniadze zloty pln kalkulator shutterstock_2633375807
Nowy podatek przyniesie miliardy. Ministerstwo Finansów podało kwotę
BIZNES
51 min
pc
Czy Francja spłonie doszczętnie?
Podcast o zagranicy
Opady deszczu, ulewy
Radar i mapa opadów. W tych regionach ma najsilniej padać
METEO
Do zdarzenia doszło na autostradzie A1 koło Piotrkowa Trybunalskiego
"Nie możemy na podstawie jednej bardzo tragicznej sprawy pisać prawa"
FAKTY PO FAKTACH
Ulica Modlińska w Warszawie
Remont Modlińskiej. Drogowcy zamkną buspas, będą też zwężenia
WARSZAWA
imageTitle
Kusili piłkarza, zostali ukarani. "Żart"
EUROSPORT
Donald Trump
Trump przemawiał, protestujący krzyczeli. Interweniowała policja
Świat
Wystawa zabawek w Moskwie. Wśród nich lalka w stroju żołnierza
Kot w stroju czołgisty, wojenne lalki. Rosyjski patriotyzm od przedszkola
Jakub Loska
30 min
Tajny agent PiS - repo Superwizjera
Premiera"Tajny agent PiS". Kogo znał? Do kogo oferował dostęp? Ile kosztowały jego usługi?
Superwizjer
Wojciech Zajączkowski spotkał się w Teheranie z przedstawicielami resortu dyplomacji Iranu
Minister w Warszawie, wiceminister w Teheranie. Rozmowy z państwami Zatoki Perskiej
Polska
Arabia Saudyjska, Rijad. Widok na miasto, centrum miasta
Huti atakują cele w Arabii Saudyjskiej. USA wycofują dyplomatów
Świat
Sebastian M. na sali Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim
Pięć rzeczy, które warto wiedzieć
Polska
Polski myśliwiec F-16 (zdjęcie ilustracyjne)
Alert RCB odwołany. "Brak zagrożenia na terenie Polski"
Polska
imageTitle
Królewski blask oślepił Byki. Real z kompletem punktów
EUROSPORT
imageTitle
Inter i Zieliński odetchnęli. Skóraś bez szans z byłym klubem
EUROSPORT
GettyImages-2301369751
Wymiana ciosów w Monachium. Arsenal znów nie dał się pokonać
EUROSPORT
imageTitle
Industria wyszarpała awans do fazy zasadniczej Ligi Mistrzów
EUROSPORT
Donald Trump
Trump o słowach Witkoffa. "Można tak powiedzieć"
Świat
Papież Leon XIV
Stan zdrowia papieża. Jest nowy komunikat
Świat
imageTitle
Prezes federacji zatrzymany pod zarzutem ustawiania meczów
EUROSPORT
zloto shutterstock_1689534922_1
Rosja wyprzedaje złoto
BIZNES
Aleksandr Nowak
Nowak o pierwszym transporcie z Rosji do USA
BIZNES
imageTitle
Wilfredo Leon wrócił do gry. I znów był najlepszy
EUROSPORT
meta siedziba shutterstock_2303237425
Właściciel Facebooka ukarany. Ogromna kwota
BIZNES
Cezary Kulesza
KAS: "puste" faktury z PZPN
Robert Zieliński, Artur Warcholiński
Władimir Putin i Steve Witkoff
"To jest splunięcie na groby wszystkich ofiar tej wojny"
kropka nad i
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica